Здоровье 29 марта 2023, 11:00 Доверие и польза. Москвичи перечислили лучшие клиники города и области

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Выбрать клинику и врача — проблема, с которой сталкивался, наверное, каждый москвич. В столице и Подмосковье, равно как и в других регионах страны, сегодня есть огромное количество высококвалифицированных больниц и медицинских центров, работающих платно или по системе обязательного медицинского страхования (ОМС). Разнообразие может затруднять выбор. Поэтому чаще всего россияне ориентируются на рейтинги, а также на рекомендации близких людей и отзывы, оставленные в Сети.

С уверенностью можно сказать, что популярность клиники обязательно будет связана с тем, какие впечатления получают клиенты от взаимодействия с медицинским учреждением. Если пациент готов прийти в эту клинику снова, а также порекомендовать ее своим друзьям, значит, лечебно-профилактическое учреждение все делает правильно.

«Оставить отзыв Вы можете…»

На просторах интернета немало сайтов, где можно оставить или прочитать отзывы о больницах. Один из самых популярных — «ПроДокторов». На основе данных с этого сайта, а также опроса читателей мы составили топ-3 лучших многопрофильных клиник по каждому округу Москвы.

ЮАО

ЮВАО

ЮЗАО

ВАО

ЗАО

САО

СВАО

СЗАО

ЦАО

Мы также сравнили клиники по дополнительному параметру — стоимости услуг, указанной на сайтах учреждений на момент публикации.

Например, дешевле всего сделать ЭКГ с расшифровкой можно в больнице № 29 имени Баумана (1000 рублей), в больнице № 83 ФНКЦ ФМБА России (1150 рублей) и в Центре Пирогова (1260 рублей).

Общий анализ крови в больнице № 64 имени Виноградова обойдется в 670 рублей, в больнице имени Демихова — в 700 рублей, в ФНКЦ ФМБА России — в 850 рублей.

На что смотрят москвичи?

Чтобы понять, чем руководствуется среднестатистический горожанин при выборе места, куда пойти лечиться, «360» провел опрос среди читателей.

На первом месте ожидаемо оказались отзывы в Сети. Почти все опрошенные читают в интернете отклики на работу врача или клиники в целом. Респонденты отмечали, что отрицательные отзывы больше влияют на принятие решения, чем положительные. А вот отсутствие отрицательных отзывов может быстрее склонить пациента к выбору.

«Конечно, хочется быть уверенным, что попадешь в хорошие руки, особенно когда стало так много клиник. Поэтому отзывы читаю всегда», — рассказал Сергей из Москвы.

На втором месте — рекомендации близких. Судя по ответам наших читателей, рекомендация родственника или друга является самой надежной. Однако это осложняется тем, что не всегда можно найти знакомого, который обращался к конкретному специалисту или в удобную по расположению клинику.

«Если вдруг мне нужен врач, то в первую очередь я буду спрашивать совета у тех, кого знаю, кому доверяю, чтобы наверняка быть уверенной в выборе», — поделилась Елена.

Цена — также же немаловажный критерий при подборе медицинского учреждения. Более 60% респондентов предварительно знакомятся с прейскурантом, чтобы понять, по карману ли им посещения специалиста в той или иной клинике.

«Для меня это важный вопрос. Есть много клиник, где один прием обойдется тысяч в 10, а потом еще нужно будет сделать кучу анализов и повторных приемов. Не всегда есть на это средства», — поделился Михаил.

Кроме того, жители столичного региона отметили, что при выборе медицинского учреждения они обращают внимание на такие критерии, как:

• возможность онлайн записи на прием;

Рейтинг фонда ОМС

Определиться с выбором медицинского учреждения жителям столицы может помочь рейтинг Федерального фонда ОМС, который недавно опубликовал данные об объемах финансирования за счет страховых средств каждой федеральной клиники. По этим цифрам можно судить, какие медцентры чаще всего выбирали россияне.

Большой популярностью, по данным фонда ОМС, в 2021 году пользовалась сеть клиник ФМБА. Она состоит из 73 центров, среди которых самым востребованным оказался московский ФНКЦ ФМБА России. За год многопрофильный центр, включающий почти 50 направлений, вылечил в стационаре по полису ОМС 29 400 человек.

Также в топе — НМИЦ МНТК «Микрохирургия глаза» имени академика Федорова, НМИЦ онкологии имени Блохина и НМИЦ радиологии.

В рейтинг лучших по объемам специализированной и высокотехнологичной медпомощи вошли несколько университетских медорганизаций Москвы — стационары РНИМУ имени Пирогова и Сеченовского университета.

Клинический госпиталь «Лапино» также находится в списке тех учреждений, которые чаще всего выбирают жители столичного региона. Кроме этого, много случаев лечения по ОМС зафиксировали в организациях Управления делами президента России.

Большая часть объемов медпомощи в 2021 году ушла 86 клиникам Минздрава по всей стране. Далее по объему лечения идет сеть ФМБА, в частности ФНКЦ ФМБА России, вошедшая и в рейтинг «360».

Сегодня эта организация является одной из крупнейших в Москве среди тех, которые оказывают специализированную помощь населению.

По мнению пациентов (исходя из отзывов на таких известных площадках, как «2ГИС» и «Яндекс Карты»), ФНКЦ ФМБА России также является одним из часто рекомендуемых медучреждений города. Пациенты отмечают квалификацию персонала, а также оснащение центра самым современным медицинским оборудованием.

Разнообразие как преимущество

В условиях современного ритма жизни больших городов — с постоянными стрессами, недостатком витаминов, усталостью и пандемией — все больше людей начинают заботиться о собственном здоровье. Некоторые раз в полгода — год посещают лечащего врача и проходят комплексную проверку организма, другие же обращаются за помощью, только когда ситуация становится критичной.

В Москве множество клиник — как государственных, так и частных. И это, несомненно, плюс, так как можно позволить себе тщательно подходить к выбору. А с этим помогут близкие и интернет.

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