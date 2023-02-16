Здоровье 16 февраля 2023, 15:35 😷 До победы далеко. Почему прогнозам ВОЗ о скором конце пандемии не суждено сбыться Экс-сотрудник «Вектора» Чепурнов: ковид в ближайшие годы может стать сезонным, как грипп Pixabay

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С начала февраля 2023-го число новых случаев COVID-19 и смертей от него сократилось в несколько раз. Глава ВОЗ предрек скорую победу над пандемией: он уверен, что мир сможет справиться с ней до конца года, если использует все инструменты. Однако в некоторых странах ежедневное число заразившихся продолжает расти. Говорить о полном исчезновении коронавируса нельзя, уверены эксперты. Но есть несколько вариантов развития событий.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что пандемию коронавируса можно завершить уже в этом году. Сделать это получится благодаря инструментам, которые есть в распоряжении правительств. По словам главы организации, результаты работы по борьбе с COVID-19 уже видны: за последний месяц число выявленных случаев и смертей от SARS-CoV-2 снизилось.

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С начала февраля 2023-го в мире выявили 2,7 миллиона новых заболевших, почти 24 тысячи пациентов умерли. С 1 по 16 января оба показателя были значительно выше: 6,3 миллиона и 92,2 тысячи соответственно.

РИА «Новости»

Но в отдельно взятых странах ситуация складывается не так хорошо, и число новых случаев COVID-19 там продолжает расти с каждым днем. По данным из открытых источников, в Грузии 3 февраля выявили 1691 зараженного, а 16-го числа — уже 3184.

В США сильный скачок заболеваемости произошел за последние несколько дней: 13 февраля подтвердили 2,5 тысячи случаев, 16-го — 82,1 тысячи. В Иране среднее число новых пациентов в день приблизилось к 200, хотя в начале месяца не превышало 100.

До победы далеко

Бывший заведующий лабораторией особо опасных инфекций «Вектора» Александр Чепурнов не согласился с оценкой главы ВОЗ, назвав его заявление странным. Он признал, что мировая медицина действительно стала лучше понимать, как лечить пациентов с коронавирусом, а человечество сформировало определенный коллективный иммунитет благодаря вакцинированным и переболевшим. Но это не дает повода говорить о скорой победе над COVID-19.

Я пока не вижу ничего обнадеживающего в отношении того, чтобы мы потеряли этот вирус, чтобы он вышел из обихода. Я представляю себе, что как минимум в ближайшие годы он нам будет досаждать примерно так же, как грипп. Александр Чепурнов бывший заведующий лабораторией особо опасных инфекций «Вектора»

По словам Чепурнова, сегодня в мире нет «инструментов», необходимых для завершения пандемии. Сам коронавирус со временем тоже стал более «мягким», но это сложно назвать инструментом — скорее так распорядилась природа.

Вирусолог уточнил, что Гебрейсус, вероятнее всего, говорил о вакцинах — они «сработали неплохо», но так и не смогли защитить привитых от заболевания как такового.

«Пока мы знаем, что вакцины надежно помогали снизить число пациентов с тяжелым течением COVID-19 и летальных исходов — почти в 10 раз. Но и только», — пояснил собеседник «360».

РИА «Новости»

С тем, что вирус никуда не денется, согласен и врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов. Он рассказал, что есть два варианта развития событий: либо COVID-19 станет сезонным, как грипп, либо патоген найдет себе нового носителя среди животных.

«Все вирусы выполняют единую цель: их мутации направлены на то, чтобы занять новую территорию. По моему мнению, если ковиду некуда деться среди людей, ему надо где-то переждать, пока иммунитет не спадет. Это приведет к тому, что вирус перейдет на какой-то вид животных — не знаю, тигров, мышей и медуз, но куда-то он уйдет в этом году», — подчеркнул он.

На стремление вируса найти нового носителя указывает высокая контагиозность (заразность) его новых модификаций. По словам медика, яркий пример — «кракен», который «очень контагиозен» и практически служит «живой вакциной».

Новая волна COVID-19 в России

На то, что вирус никуда не пропадет в ближайшее время, указывает и ситуация в России. Одиннадцатого февраля в стране зафиксировали максимальное число заболевших с октября 2022 года. Количество новых случаев COVID-19 продолжает расти с каждым днем: 1 февраля оно составляло 8,5 тысячи, а 16-го достигло 14,7 тысячи.

Владислав Жемчугов напомнил, что речь идет не о числе заразившихся россиян, а лишь о зарегистрированных случаях: невыявленных намного больше. Это во многом связано с появлением в аптеках экспресс-тестов, которые каждый может сделать самостоятельно.

«Если, допустим, год назад все, кто болел, проходили тестирование, то сейчас люди либо не обращаются, либо идут в аптеку, покупают тесты и сами себя проверяют — результатов мы не знаем», — объяснил Чепурнов.

РИА «Новости»

Однако даже видимый рост заболеваемости указывает, что в страну пришла новая волна ковида, подчеркнул бывший заведующий лабораторией особо опасных инфекций «Вектора».

«У России, как всегда, есть отличие. Если в большинстве европейских государств волны приходят достаточно равномерно, раз в 4,5–5 месяцев, то в нашей стране разброс составляет от четырех до семи месяцев, но волны все равно есть. И это идет волна», — пояснил он.

Новых пандемий не избежать

Даже если коронавирус получится победить, он всегда может вернуться в какой-то другой ипостаси. Например, если произойдет гибридизация между «омикроном», который умеет хорошо распространяться, и каким-нибудь другим вариантом SARS-CoV-2 с тяжелым течением болезни, добавил Александр Чепурнов.

Особую опасность представляют для людей и другие микробы, которые могут вызвать новые болезни — в том числе более серьезные, чем COVID-19.

Эволюция никуда не делась и продолжается. Мы знаем примерно 10% микробов, которые живут на Земле до человечества. Поэтому проникновение в новые области — например, джунгли или Марианскую впадину — может привести к тому, что мы познакомимся с новым микробом, для которого человек будет подходящим хозяином. Владислав Жемчугов врач-иммунолог, доктор медицинских наук

Получается, пандемию коронавируса надо рассматривать как крупнейшее учение. Теперь в мире есть новые больницы и множество медиков, понимающих, как работать с особо опасными инфекциями.

РИА «Новости»

Но, чтобы сделать правильные выводы, потребуется разбор полетов, отметил Чепурнов.

«Тренированность и готовность значительно повысилась, но сделано недостаточно выводов. <…> Нужно понять, что мы правильно сделали, что — нет, чего нам не хватает. С вакциной нельзя сказать, что сплошные успехи. Потому что среди всех вакцин есть те, которые совершенно не работают, но каким-то образом пролезли в употребление», — заключил он.