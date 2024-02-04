Эксклюзив 04 февраля 2024, 13:57 Для рака разницы нет. Курильщикам электронных сигарет и вейпов напомнили об опасности Профессор Титов: риск появления рака повышает курение любых сигарет

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Вокруг курения электронных сигарет за время их существования сложилось немало мифов — мол, и бросить курить с ними легче, и они якобы менее вредные. И хотя медики неоднократно указывали на их опасность для организма, предрассудки на этот счет по-прежнему есть. В День всемирной борьбы с раком «360» поговорил со специалистами о влиянии таких устройств на организм человека и их роли в развитии онкологических заболеваний.

Вред от любых сигарет одинаковый

Ведущий научный сотрудник больницы имени Боткина, доктор медицинских наук, профессор Константин Титов обратил внимание, что и обычные сигареты, и электронные несут в себе одинаковый вред и риски для здоровья.

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«Любые сигареты, где есть никотин и токсические вещества, любое курение повышает риск появления рака, неважно, каким образом это делается», — подчеркнул он.

Неважно, каким образом табачный дым попадает в легкие, будь это трубка, электронная сигарета, папироса — значения не имеет, указал Титов. В табачном дыме содержится взвесь токсических мутагенных химических веществ, которые являются канцерогенными.

РИА «Новости»

Врач-онколог, главный врач сети клиник экспертной онкологии «Евроонко» Андрей Пылев также отметил, что, хотя система парения, нагревания табака — явление относительно новое, однозначный вред вейпов — уже доказанный факт.

«Что касается вейпов — здесь совершенно четкая причинно-следственная связь, не только появления онкологических, но и целого ряда других заболеваний легких. Эта история однозначно вредна», — подчеркнул эксперт.

Как часто проверяться курильщикам на рак?

Курильщикам, которые используют и обычные сигареты, и электронные, безусловно, нужно проверять легкие чаще, чем людям без этой вредной привычки, указал Константин Титов. Делать это необходимо вне зависимости от того, есть какие-то поводы для беспокойства или нет.

«У курильщика в 20 раз выше вероятность заболеть раком легкого, вообще раком органов дыхания. Курение в 20% случаев ответственно за причины появления злокачественных опухолей, в том числе рака легкого. То есть вклад курения — 20% в развитие злокачественных опухолей у человека. Это много», — пояснил собеседник «360».

РИА «Новости»

По словам Андрея Пылева, в группе повышенного риска — люди со стажем курения более 15 лет, которые курят примерно пачку сигарет в день. В таких случаях обязательно следует проходить онкоскрининг.

«Нужно делать низкодозовую компьютерную томографию или по симптомам обращаться в поликлинику. То есть условно кашель усилился, одышка — это вообще повод обратиться к терапевту, а он назначит КТ. Если у человек появились симптомы рака легкого, это говорит уже, скорее всего, о запущенной стадии», — добавил Титов.

Влияние дыма на эпителий бронхов

Влияние электронных сигарет в начале декабря подробно объясняла в прямом эфире в соцсетях министерства здравоохранения главный научный сотрудник ЦНИИОИЗ Минздрава России, доктор медицинских наук, профессор Галина Сахарова.

«Одно вырабатывает дым с никотином, другое — аэрозоль с никотином, человек вдыхает это, и дальше уже все происходит одинаково. Вред один и тот же — что при курении обычных сигарет, что электронных», — рассказала специалист.

Отдельно Сахарова отметила вред одной из добавок, которая есть и в безникотиновой жидкости. Хотя она вкусовая, нужно понимать, что не все, что можно есть, можно вдыхать, подчеркнула она.

РИА «Новости»

«Вот это то вещество, которое вдыхать ни в коем случае нельзя. И уже доказано, что, попадая в легкие, оно вызывает развитие бронхиолитов», — добавила профессор.

Эксперт напомнила, что бронхи человека выстланы реснитчатым эпителием, эти реснички все время находятся в движении и выталкивают все, что не нужно организму. А табачный дым влияет на них крайне пагубно.

«Есть исследования, которые показывают, что в течение двух часов после курения электронной сигареты реснички прекращают биение. И вот представьте, что вы в этот момент вдохнули микобактерию туберкулеза, — она уже не выводится, она уже там, пристроится. Любой микроорганизм может так проникнуть. Со временем они вообще истощаются и этот эпителий лысеет», — уточнила Сахарова.