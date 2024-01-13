Эксклюзив 13 января 2024, 09:00 Дело не в вирусе. Почему людям во время болезни снятся кошмары Профессор Чумаков: странные сны вызывают не вирусы, а другие организмы Franziska Ritter/imageBROKER.com/Global Look Press

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Неизвестный вирус распространяется в России и вызывает у людей странные сны — такую информацию тиражируют в СМИ с середины декабря. Болезни действительно могут влиять на ночные ведения, но замешано в этом нечто иное, рассказал «360» доктор биологических наук Петр Чумаков.

Новый вирус в России: что известно

В последнее время среди россиян стал распространяться неизвестный вирус, сообщили «Известия» еще в середине декабря 2023 года. А в январе другие СМИ начали писать об этой болезни. Все симптомы недуга, кроме одного, выглядят вполне обычно. Большинство людей в первый день чувствуют першение в горле и небольшое недомогание.

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А уже со вторых суток состояние больных резко ухудшается: поднимается температура, кости ломит, а тело прошибает озноб. Этим заболевание очень напоминает ОРВИ. Но отличает недуг то, что люди начинают видеть странные, в основном, пугающие сны.

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Почему появляются лихорадочные сны

Главный научный сотрудник института молекулярной биологии имени Энгельгардта, доктор биологических наук, профессор Петр Чумаков в разговоре с «360» выразил сомнение в том, что странные сны провоцирует именно вирус.

«Если это вирус, то его должны были выделить, что это за вирус. А если его не выделили, то вообще оснований говорить, что это он, нет. Я не слышал информацию, что такие сны как-то с вирусами связанны», — признался доктор биологических наук.

Причины плохих снов и недомогания могут быть самыми разными. Например, их способна спровоцировать бактериальная инфекция. Во время лихорадочных состояний довольно часто снятся кошмары, отметил специалист.

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Предположим, бактерии выделяют какие-то молекулярные соединения, паразитов жизнедеятельности, которые могут проникать в мозг и влиять на его функции. В том числе, они могут вызывать вот такие неприятные ощущения. Петр Чумаков

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Даже несерьезное влияние на организм способно изменить характер сновидений, например, вызвать кошмары. Но у всех людей это происходит по-разному: кто-то в принципе склонен видеть негативные сны из-за повышенной тревожности. Другие, наоборот, чаще сталкиваются с позитивными ночными ведениями, обратил внимание Чумаков.

«Это во многом еще зависит от состояния здоровья, состояния эндокринной и нервной системы. Масса всяких влияний. Зависит от того, как человек питается. Потому что даже бактерии, которые находятся в кишечнике, очень разные. Микробиота у людей сильно различается», — разъяснил профессор.

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Если не вирус, то что

Бактерии в кишечнике тоже выделяют продукты жизнедеятельности. Они влияют на очень многие функции организма, в том числе и мозговые, обратил внимание собеседник «360». Формирование снов и участие в этом бактерий — очень обширная тема, которую сейчас активно изучают, добавил он.

«Неправильно так вот огульно говорить, что это вирус. Я думаю, что наименее вероятно, что вирус. Потому что вирусы не выделяют каких-то продуктов жизнедеятельности. Сами по себе они живут только тогда, когда проникают в клетку», — объяснил специалист.

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Сама зараженная вирусом клетка может выделять что-то, что влияет на работу мозга, допустил Чумаков. Но в процессе распада и гибели они редко оставляют после себя что-то экзотическое, способное изменять функции организма, добавил он.

А вот бактерии, которые их заселяют, они как раз могут очень вредные вещества выделять. Известно, что многие бактерии, например, какие-то антибиотики продуцируют и другие биологически активные соединения. Петр Чумаков доктор биологических наук, профессор

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Если действительно появилась болезнь, которая вызывает странные сны, то речь, вероятно, идет именно о бактериях. А главной мишенью для них в таком случае является кишечник, предположил Петр Чумаков.

«Либо это что-то непонятное. Но мы сейчас спекулируем темой. Это все, конечно, надо изучать», — подытожил собеседник «360».