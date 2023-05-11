Здоровье 11 мая 2023, 23:40 Дело душевное. Врачей поликлиник допустят к диагностике психических расстройств Психолог Сультеев: программа переподготовки врачей будет помощью действующим психиатрам РИА «Новости»

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Минздрав разработал программы переподготовки и повышения квалификации медработников по направлениям, связанным с психологической помощью. Теперь терапевты, кардиологи, врачи общей практики и другие специалисты смогут диагностировать у пациентов различные психические расстройства. Инициатива министерства полезна, но вопрос качества диагностики пока остается открытым.

Минздрав уже предложил отдать часть врачебных обязанностей медсестрам, чтобы экономить время у специалистов и профессионально подготавливать средний медперсонал. На днях министерство представило новый проект профессиональной переподготовки для врачей по направлению «Диагностика психических расстройств».

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В помощь психиатрам

Программа переподготовки с научной базой, заметил в беседе с «360» психолог Марсель Сультеев, должна получиться неплохой.

«Если будет основана на науке и необходимости психогигиены, о которой часто говорят на курсах медуниверситетов. <…> Еще на втором курсе институтов студентам рассказывают о последствиях стресса, которые могут приводить к самым разным болезням», — сказал он, допустив, что действующие психиатры действительно получат помощь.

РИА «Новости»

Сама программа состоит из трех учебных модулей — «Основы общей психопатологии», «Диагностика психических расстройств», «Диагностика психических расстройств и расстройств поведения, связанных с употреблением психоактивных веществ». Весь курс занимает 72 академических часа.

За такой короткий период переквалифицировать специалистов, по мнению Сультеева, удастся вряд ли.

Психолог Марина Гладышева более оптимистично оценила эту перспективу. Люди с медицинским образованием, объяснила она «360», быстрее усваивают какую-либо программу.

Само обучение направлено на то, чтобы по его итогам медики смогли проводить экспресс-диагностику и направлять пациентов дальше — уже к действующим квалифицированным психиатрам.

Вопрос качества

Сультеев напомнил, что качество работы не всегда зависит от полученного диплома. Бывает так, что у человека есть документ об образовании в кармане, но самих знаний мало. И наоборот: у обладателей средней специальности в медицине их больше, чем у профессоров.

РИА «Новости»

Само лечение, по словам психолога, лучше передавать в руки квалифицированных специалистов.

«Что касается непосредственного лечения после диагностики, тут все-таки следует доверить эту работу профессионалу, который учился в институте. Как-никак, люди изучали методы и способы лечения намного глубже и дольше, чем за несколько месяцев переподготовки» — отметил Сультеев.

Польза для медиков, доверие пациентов

По мнению экспертов, инициатива Минздрава действительно полезна и важна как для пациентов, так и для самих медработников. Последние получат возможность повысить квалификацию и получить новые знания.

У многих врачей расширится понимание знаний, и это благотворно повлияет на них как на специалистов. Марсель Сультеев психолог

Вопрос о том, как нововведение скажется на диагностике, психолог оставил открытым, заметив, что результаты будут видны со временем. Допустил он и проблемы с доверием пациентов.

«Каждый хочет пойти к специалисту, который семь лет посвятил своей работе, обучению и набрался достаточно опыта, а не 72 часа или несколько месяцев. По умолчанию, авторитетом будет тот психиатр, который обучался семь лет», — предположил Сультеев.

РИА «Новости»

Марина Гладышева с мнением коллеги согласилась только отчасти, заметив, что у пациента всегда есть возможность обратиться к другому специалисту — даже ради перестраховки.

«Нам необязательно всегда верить, иногда мы можем просто прислушаться. А прислушиваться к мнению медработника, в любом случае, стоит, потому что врачи могут заметить то, что мы за собой в обычной жизни замечаем», — объяснила психолог.

Диагностика такого плана, по ее словам, поможет на ранних этапах определить сложные и серьезные заболевания, о которых пациент может даже не догадываться.

Перспективы проекта

Пока сложно давать прогнозы о том, приживется ли такая инициатива и насколько станет распространенной в российских поликлиниках.

Сультеев посоветовал делать выводы, в первую очередь, обращая внимание на обратную связь от пациентов. Однако полную картину можно будет получить только в течение трех-пяти лет, заключил эксперт.