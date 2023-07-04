Здоровье 04 июля 2023, 17:24 Деликатес или смертельно опасный продукт? Почему жители Забайкалья отравились медвежатиной Охотник Ярин: острое отравление медвежатиной в Забайкалье вызвала безалаберность охотника Unsplash

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Несколько жителей Забайкальского края отравились медвежьим мясом. В регионе как раз недавно закончился сезон охоты на зверя, и один из мужчин решил поделиться «трофеем» со знакомыми. Однако любая добыча должна пройти проверку в лаборатории, чтобы исключить риск заражения. Действительно ли мясо медведя — основная цель охоты на хищника и что именно могло спровоцировать острое отравление, разбирался «360».

Отравление мясом медведя в Забайкалье

Число отравившихся мясом медведя в селе Куанда в Забайкальском крае увеличилось до 11 человек, сообщил региональный Минздрав в Telegram-канале.

Доставить в Читу санавиацией планируют 10 человек, ранее это не позволяла сделать непогода. Состояние троих пациентов оценили как средней степени тяжести, среди них — один ребенок. Остальные восемь — в удовлетворительном состоянии.

По предварительным данным издания Ghita.ru, медвежатиной угощал местный охотник. Остатки «деликатеса» изъяли: их отправят в краевую ветеринарную лабораторию для исследования.

В Роспотребнадзоре уточнили, что у отравившихся выявили трихинеллез — паразитарное заболевание, для которого характерны лихорадка, боли в мышцах, отек лица и кожная сыпь. В тяжелых случаях к симптомам добавляется кишечное расстройство.

РИА «Новости»

Правила охоты в российских регионах

В Забайкальском крае в начале июня закончился сезон охоты на медведя, сообщили в Минприроды. По всем правилам охотники обязаны предоставить сведения о добыче ресурсов.

Если человек не сообщил о результатах охоты на отведенной территории, по закону ему вправе отказать в выдаче лицензии в следующем году.

РИА «Новости»

Специалист по безопасности человека в природной среде и охотник Михаил Ярин напомнил в разговоре с «360», что охотиться можно только на специально отведенных территориях — закрепленной за охотничьим коллективом местности либо земле общего пользования. В Забайкальском крае охота может охватывать всю территорию тайги.

Получение лицензии на отлов диких животных может быть сложным процессом. Существует два вида документа: лимитированная лицензия — охота на крупную дичь, а также обычная — мелкая добыча.

По закону без лицензии или специального разрешения на охоту службы могут лишить охотника права на отстрел от одного до двух лет с возможной конфискацией оружия. Для должностных лиц предусмотрен штраф до 40 тысяч рублей.

Бурый медведь / РИА «Новости»

Цель охоты на диких хищников

Самые распространенные дикие хищники на территории России — медведи и волки. Охотники отстреливают волков, чтобы они не наносили вред «коммерческим» животным и не представляли угрозу местному населению, добавил Ярин.

Но не только в отдаленных уголках страны обитают «санитары леса», которые в теории могут причинить вред человеку. В апреле 2023 года правительство Ленобласти объявило самую настоящую охоту на волков. Для этого нужно иметь все соответствующие разрешения, например на оружие.

К коммерческому охотничьему зверю Ярин отнес лесных кабанов. Если на определенной территории водится много волков и всего несколько особей парнокопытных, охотники в первую очередь отстреливают хищника.

Медведи же обычно не представляют особого интереса, так что «ими никто не занимается».

«В основном приезжают городские и [бесцельно] стреляют. Местные охотятся на медведя постольку-поскольку — шкуру не продашь, а мясо не съешь», — отметил собеседник «360».

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Можно ли отравиться мясом медведя

Ярин предположил, что забайкальский охотник не проверил мясо медведя и сразу решил употребить в пищу, посчитав, что все нормально. В результате его знакомые получили трихинеллез.

По данным управления Роспотребнадзора по Республике Алтай, заболевание считается самым распространенным у плотоядных лесных обитателей, чаще всего — медведей и кабанов. Трихинеллез у людей протекает тяжело, в некоторых случаях может привести к смерти.

Недомогание не проявляется сразу после употребления зараженного мяса. Первые симптомы наблюдают примерно через две недели: повышается температура тела до 39-40 градусов, появляются боли в мышцах, отекает лицо в области глаз.

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Без лечения заболевание может сохраняться до трех-пяти недель. Если вовремя не получить медицинскую помощь, есть вероятность приобрести кардиологические проблемы: личинки трихинеллеза оседают в мышцах, в том числе в сердечных.

Профессиональные охотники знают о возможных рисках, поэтому самостоятельно привозят мясо медведя на проверку в лаборатории. В случае обнаружения личинок трихинелл (даже одной) продукт утилизируют либо сжигают.

РИА «Новости»

Отстрел ради отстрела

Медвежатина — не основная цель охоты на хищника, подчеркнул Ярин. По его словам, на самом деле оно «никому не нужно».

Ходят байки, что охотники потом продают китайцам медвежьи лапы в качестве трофея. Но такие заявления так и остаются в статусе баек. Михаил Ярин охотник и путешественник, член Русского географического общества

Таким образом, охота на медведя не представляет большого интереса в охотничьем мире. Можно получить лицензию на отстрел, если хищник в каком-либо населенном пункте «мешает местным жителям и уже совсем обнаглел».

«В Забайкалье же просто кто-то стрельнул хищника и принес мясо. Те, кто съел непроверенное мясо, — кучка дураков. Все прекрасно знают, что медвежатину надо сначала отвозить в санэпидемстанцию, проверять на наличие заражения и только после этого употреблять в пищу», — объяснил Ярин.

РИА «Новости»

Причины отравления

Неподготовленный организм

Врач-диетолог и кандидат медицинских наук Елена Соломатина объяснила «360», что человеческий организм попросту не в состоянии переваривать мясо диких животных.

«В мясе могут быть различные паразиты и бактерии, которые не погибают даже при термической обработке. Если человек с детства питался мясом дикого животного, как и его предки, то так или иначе система организма готова к встрече с патогеном. Организм вырабатывает определенные антитела, защищающие здоровье», — отметила она.

Патоген вырабатывает не только антитела, но и ряд ферментов на то или иное мясо. Неизвестное организму мясо может стать причиной тяжелого заболевания и даже смерти.

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Организм современного человека реагирует абсолютно на все внешние факторы. Во время рядовой поездки в другой регион у туриста уже может развиться недомогание.

«Даже „неизвестный“ состав воды способен повлечь проблемы. Стресс, адаптация к новым внешним факторам окружающей среды и продуктам, а также острые симптомы отравления — это все так называемая диарея путешественника», — перечислила врач-диетолог.

Медвежья печень

Есть вероятность, что забайкальцы ели печень хищника и это вызвало острое отравление, предположила Соломатина. Хотя медвежья печень богата витамином А и, казалось бы, должна приносить только пользу, не все так просто.

Витамин А жирорастворимый и сложно выводится из организма. При таком раскладе у человека начинается гипервитаминоз (переизбыток витаминов — прим. ред.). Большое количество витамина А может привести к непредсказуемым последствиям. Елена Соломатина

В печени хищника содержится большая концентрация микро- и макроэлементов. При «передозировке» всеми компонентами организм может ответить острым отравлением. Однако печень других животных таких последствий не вызывает.

РИА «Новости»

Еще одна возможная причина отравления — гельминтоз, добавила Соломатина. Эта паразитарная болезнь тоже передается через прием пищи.

Медик подчеркнула, что медведи на сегодня — переносчики серьезных заболеваний, их мясо опасно для людей. Даже термическая обработка далеко не всегда помогает в ликвидации паразитов, поэтому от его употребления лучше воздержаться.