Здоровье 13 февраля 2023, 21:18 «Чтобы не зачахнуть». Врачи поддержали идею вернуть переход на летнее и зимнее время Терапевт Платунова: чем длиннее световой день, тем россиянам все дается легче РИА «Новости»

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В Госдуме предложили вернуть переход на летнее и зимнее время. Инициатива не нова, да и врачи уверены: сезонный перевод часов даст россиянам больше светового дня, а следовательно, и важного для организма и самочувствия витамина D.

Российское время опять хотят изменить

Депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев разработал законопроект о возвращении сезонного перехода на летнее и зимнее время для «рационального использования светлого времени суток на территории России». Документ отправлен в правительство, сообщил парламентарий в своем Telegram-канале.

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Впервые предложение отказаться от сезонного перевода часов в Госдуму внесли Владимир Жириновский и Игорь Лебедев в октябре 2010 года. Тогда законопроект получил отрицательный отзыв правительства.

Тем не менее отмена случилась: в 2011-м страна перешла на летнее время. Спустя три года, в 2014-м, состоялся переход на зимнее, уже окончательный.

«Мы действительно привыкли каждую весну и осень переводить стрелки часов и по привычке на это ругаться, потому что реально нарушается человеческий биоритм, все это раздражает, некоторые либо просыпают, либо просыпаются рано и не знают, куда себя деть в течение лишнего часа. Ну, я уж не говорю о несчастных коровах и других животных, которые не понимают перевода часов и не понимают, почему доярки приходят к ним в другое время», — говорил в 2011 году Дмитрий Медведев, на тот момент президент.

РИА «Новости»

Сезонный вопрос о времени

Предложения о возвращении перехода на сезонное время высказываются достаточно часто, напомнил «360» депутат Госдумы и член комитета по охране здоровья Алексей Куринный.

«Могу сказать, что подобные инициативы с завидной регулярностью появляются: то переход на летнее время, то на зимнее. Видимо, сейчас наступил очередной виток этой кампании», — отметил парламентарий.

На уровнях партии и фракции инициативу депутата Матвеева не обсуждали, так что обращение к правительству — его личное желание, добавил Куринный.

РИА «Новости»

Последний раз этот вопрос поднимал в ГД депутат Сергей Жигарев. В разговоре с порталом Ura.ru он объяснял, что при переходе на зимнее и летнее время россияне смогут жить в ногу с остальным миром.

«Если переводить время сначала на час назад, потом на час вперед, мы будем существовать со всем миром синхронно. При существующей модели мы не получили какой-то экономический эффект. Скорее, проявляем свою самостоятельность и суверенность. Даже в такой мелочи, как перевод часов», — подчеркивал Жигарев.

По его словам, большинство жителей страны хотели бы вернуть сезонный перевод часов. Однако, согласно данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, который регулярно проводит опросы на эту тему, голоса «за» и «против» делятся практически поровну.

РИА «Новости»

Польза для здоровья

Возвращение к зимнему и летнему времени пойдет на пользу человеческому организму: появится возможность получить больший световой день и легче адаптироваться, отметила врач-терапевт Ирина Ярцева.

Врач-терапевт общей практики Амина Платунова поддержала коллегу. В беседе с «360» он уточнила, что дневной свет очень важен, особенно для маленьких детей. Благодаря воздействию ультрафиолетового излучения спектра B (длина волны — 290-315 нанометров) на кожу организм получает витамин D.

РИА «Новости»

«От этого в принципе настроение лучше, самочувствие лучше и все дается немного полегче. Чем длиннее световой день, чем чаще мы видим солнце, тем нам все дается легче. Для здоровья это хорошо», — подчеркнула она.

Можно принимать витамин D в таблетках или в каплях, особенно если человек живет в малосолнечных регионах: у людей, которые постоянно находятся в такой местности, наблюдается хронический дефицит этого биологически активного вещества.

«Но прием витаминов все равно не заменит дневной свет — он важен для биоритмов, для выработки мелатонина. В человеческом организме все взаимосвязано. Нам нужен естественный свет, чтобы не зачахнуть», — подытожила Платунова.

А что думаете вы об идее вернуться к сезонному переводу часов? Ждем ваши мнения в «Суперчате 360».