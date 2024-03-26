Здоровье 26 марта 2024, 06:30 Дементоры человеческой души. Что такое депрессия и как с ней бороться Нарколог Шуров: в 10-12% случаев депрессия может привести к суициду Freepik

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Многие люди сталкиваются с состоянием, когда нет желания даже вставать по утрам, чистить зубы, приводить себя в порядок. И это не бытовая лень, а настоящее заболевание, которое словно высасывает все силы и энергию. В том, что такое депрессивное расстройство, как его лечат и есть ли способы профилактики, разбирался «360».

Когда отмечают Международный день борьбы с депрессией

Международный день борьбы с депрессией приходится на 24 марта. Главная цель — повысить осведомленность общественности о вопросах психического здоровья.

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Депрессия, происходящая от латинского слова «deprimo» — «подавлять», — наиболее часто встречающееся психическое нарушение. Это состояние характеризуется потерей интереса к жизни, понижением самооценки и рабочей способности, преобладанием плохого настроения и ощущением подавленности, а также сильным чувством вины.

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Как появилась депрессия

Некоторые люди ошибочно полагают, что депрессия — болезнь современности: якобы этот недуг стал массовым и социально значимым только сейчас, рассказал «360» нарколог Василий Шуров.

Однако такое представление неверно. Исторические записи показывают, что о депрессии косвенно упоминали еще в античные времена. Знаменитый древнегреческий врач Гиппократ, говоря о «меланхолии», описывал состояния, схожие с современным пониманием депрессии, и предлагал методы лечения на основе знаний того времени.

Гиппократ отмечал, что состояние пациентов с депрессией может зависеть от погоды и времени года, указывал на сезонную периодичность у некоторых больных и наблюдал улучшение после бессонной ночи. Такие наблюдения подводили к пониманию важности ночного отдыха и дневного света для лечения, хотя и не раскрывали полностью принципы современной фототерапии и терапии депривации сна.

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Древнеегипетский медицинский текст — Папирус Эберса — тоже описывает депрессию, пусть и с примесью ритуальных практик и мистических предписаний, что свидетельствует о долгой истории наблюдений и эмпирического изучения этого состояния, объяснил Шуров.

Кроме того, в Библии упоминается, что царь Саул страдал от депрессии. Интересный факт: в Российской империи в начале XX века одним из методов лечения депрессии, используемым с некоторым успехом, был героин. Изначально его предлагали как способ лечения, а в итоге признали тяжелым наркотиком, несущим смерть. Позже создатель героина сильно пожалел, что вообще смог вывести его формулу.

«О самом диагнозе заговорил в XX веке немецкий психиатр Эмиль Крепелин. Он выделил маниакальную депрессию. Потом объединил в рамках биполярного расстройства в маниакально-депрессивный психоз», — добавил собеседник «360».

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Что такое депрессия

Депрессивное расстройство, известное как депрессия, проявляется сквозь длительные периоды подавленного настроения либо потери интереса к обыденным активностям и удовольствиям. Это состояние значительно отличается от обычных колебаний настроения, связанных с повседневной жизнью, и может оказывать глубокое негативное влияние на личные отношения, работу и учебу.

По словам нарколога, многие пациенты описывают заболевание по состоянию «будто батарейки вытащили». Дело в том, что при депрессии у человека буквально нет энергии, движения становятся замедленными, а мысли — вязкими и самокритичными. Негативное обобщение — важный симптом.

Любой человек может столкнуться с депрессией. Особенно уязвимы те, кто пережил насилие, тяжелые потери или другие стрессовые события.

Современная наука еще не пришла к единому мнению о нейробиологических основах депрессии, подчеркнул нарколог. Существует несколько гипотез, но ни одна из них пока не подтверждена окончательно.

Мозг — очень сложная структура: миллиарды нейронов, каждый имеет тысячи нейрональных связей с разными нейромедиаторами. Есть, например, моноаминовая теория. Она самая распространенная. На этой теории основано применение препаратов для лечения депрессии. Василий Шуров

Согласно моноаминовой гипотезе, депрессию связывают с дефицитом нейромедиаторов — таких как серотонин, норадреналин и дофамин. Тем не менее эта теория не объясняет всех аспектов заболевания, включая задержку улучшения состояния в начале приема антидепрессантов.

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Некоторые ученые видят в депрессии результат эволюционного развития, утверждая, что она могла закрепиться как способ сосредоточения внимания на преодолении сложных проблем. Так, гипотеза аналитических размышлений гласит, что депрессия могла быть адаптивным механизмом в прошлом.

Избегающее поведение, характерное для депрессии, интерпретируют как способ миновать болезненные чувства, возникающие при медленном и аналитическом подходе к решению вопросов.

Экзистенциальный анализ предлагает уникальную интерпретацию депрессии, видя в ней отражение разочарования в основаниях человеческого существования и неаутентичного способа жизни, приводящего к острым эмоциональным страданиям как к прямому столкновению с реальностью.

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Плачевная статистика депрессии

По данными Всемирной организации здравоохранения, 3,8% населения нашей планеты страдают депрессией, включая 5% от всего взрослого населения (4% мужчин и 6% женщин) и 5,7% людей старше 60 лет. Число людей, испытывающих депрессию, достигает 280 миллионов.

Распространенность депрессии среди женщин на 50% выше по сравнению с мужчинами. Более 10% беременных и родивших недавно женщин стали жертвами этой болезни.

Каждый год свыше 700 тысяч человек уходят из жизни, совершая самоубийство, — это четвертая по значимости причина смерти среди лиц от 15 до 29 лет.

Несмотря на существование доказанных и эффективных методов лечения, как минимум 75% людей в странах с низким и средним уровнем дохода остаются без терапии.

Качественному лечению препятствуют недостаточное финансирование здравоохранения, нехватка квалифицированных специалистов и стигматизация психических расстройств в обществе.

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Как диагностировать депрессию и можно ли ее вылечить

Диагностика депрессии

Для выявления депрессии применяют разнообразные тесты самодиагностики, включая Шкалу Занга для самооценки и Шкалу депрессии Бека, рассказал нарколог.

Окончательный диагноз может поставить только врач на основании установленных критериев аффективных расстройств. Для некоторых моментов уточнения анамнеза необходимо присутствие родственников.

«Депрессивному пациенту очень тяжело ставить диагноз, поскольку [у него] нет сил, нет желания жить. Его тяжело довести до доктора. Часто такого пациента привозят родственники. Мы общаемся все вместе. Человек не верит, что ему может кто-то помочь», — пояснил собеседник «360».

Если вы заметили у себя признаки депрессии, лучше обратиться за профессиональной помощью. Это тяжелое состояние, которое в 10-12% случаев может привести к суициду.

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Лечение депрессии

Существует несколько методов лечения депрессии, объединяющих психотерапевтические и медикаментозные подходы.

При психологическом подходе к лечению самым важным становится коррекция мыслительных процессов, преодоление жизненных сложностей и улучшение коммуникативных навыков. Этот этап может включать индивидуальные либо групповые сессии разговорной терапии, доступные как очно, так и онлайн.

К психотерапевтическим методам относятся:

— поведенческая активация;

— когнитивно-поведенческая терапия;

— интерперсональная психотерапия;

— терапия, нацеленная на решение конкретных проблем.

В случае умеренной и тяжелой депрессии к психотерапии могут добавлять антидепрессанты, такие как селективные ингибиторы обратного захвата серотонина. При легкой форме депрессии медикаментозное вмешательство, как правило, не требуется.

Грамотный специалист учитывает индивидуальные особенности пациента и возможные побочные эффекты антидепрессантов. Таблетки не рекомендуют как первую линию терапии для детей и подростков, тем более применение таких лекарств в этих группах требует особой осторожности.

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Для лечения биполярного расстройства существуют иные медикаменты и подходы.

«В рамках биполярного расстройства всегда присутствует депрессия как противоположный полюс мании», — уточнил Шуров.

Кто подвержен депрессии

Депрессия возникает из-за сложного взаимодействия социальных, психологических и биологических факторов. В зоне риска — люди, столкнувшиеся с жизненными трудностями, такими как безработица, потеря близких или психологические травмы. Подобные события могут значительно повысить риск развития депрессии.

Кроме того, ее могут усугублять стресс и функциональные нарушения: это обостряет проблему и ухудшает состояние больного. Взаимосвязь между депрессией и физическим здоровьем весьма значительна.

Многие проявления депрессии — факторы риска возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, рака, респираторных заболеваний и диабета. Люди, страдающие от этих заболеваний, также могут испытывать депрессию, она становится следствием физического состояния.

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Профилактика депрессии

Профилактические программы доказали свою эффективность в снижении распространенности депрессии. Школьные программы, направленные на развитие у детей и подростков умения конструктивно преодолевать проблемы, позволяют противостоять этой душевной болезни.

Полезной может быть работа с родителями детей, у которых есть поведенческие проблемы: это способствует ослаблению депрессивных симптомов у взрослых и улучшению поведения их детей. Программы, стимулирующие физическую активность у пожилых, тоже помогают предотвращать депрессию.

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Что делать, чтобы не стать заложником тяжелого душевного недуга? Советы дал нарколог Василий Шуров.

— Следите за рационом питания, придерживаясь сбалансированной диеты. Правильный рацион играет ключевую роль в поддержании энергетического уровня и влияет как на физическое, так и на психическое состояние.

— Обеспечьте себе полноценный отдых и сон. Старайтесь спать не менее восьми часов в сутки. Качественный сон важен для восстановления организма, аккумуляции энергии и функционирования всех систем организма.

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— Ведите здоровый образ жизни и избегайте зависимостей, которые могут спровоцировать развитие депрессии. Более того, это поможет предотвратить развитие других недугов.

— Проводите время с семьей и друзьями. Социальные взаимодействия позволяют делиться положительными и негативными эмоциями, поддерживать друг друга, что отлично сказывается на эмоциональном благополучии.

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— Будьте физически активны. Регулярные прогулки, занятия в спортзале или плавание позволяют поддерживать физическое здоровье и улучшают настроение. Найдите комфортный для себя досуг.

— Уделяйте время себе и своим интересам. Хобби и увлечения помогают получить заряд положительных эмоций, а это важный элемент в борьбе с депрессией.