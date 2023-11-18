Здоровье 18 ноября 2023, 00:02 «Что русскому здорово, то немцу смерть». Одиночество — болезнь XXI века? Психолог Кичаев объяснил любовь к одиночеству переходом общения в онлайн unsplash.com

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Одиночество превратилось в угрозу здоровью мирового масштаба и стало болезнью XXI века. Во Всемирной организации здравоохранения предположили, что если не решить эту проблему, человечество ждут серьезные последствия.

Эпидемия века

ВОЗ создала Международную комиссию по одиночеству. Новый орган будет продвигать социализацию и ускорять решение этой проблемы во всех странах. Людям начнут помогать углублять навыки общения. Комиссия также рассмотрит вопрос о том, как социализация повышает благосостояние общества и помогает экономическому прогрессу.

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Бывший главный хирург США Вивек Мурти заявил, что одиночество слишком долго существовало в тени, приводя к психическим и физическим заболеваниям. Теперь появилась возможность изменить ситуацию.

В последнее время проблема одиночества привлекает большое внимание в секторе здравоохранения. Вред от социальной изоляции сравнили с выкуриванием до 15 сигарет в день. Новые данные также показали, что одиночество может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям, инсульту и деменции. Изолированный человек склонен к вредным привычкам, таким как алкоголизм, курение и малоподвижный образ жизни.

«Люди без достаточно прочных социальных связей подвергаются более высокому риску инсульта, тревожности, деменции, депрессии, самоубийств и многого другого», — подчеркнул гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

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Социальная разобщенность приводит и к ухудшению результатов образования. Молодые люди, испытывающие одиночество в старших классах, с большой вероятностью бросают вузы. Это приводит к снижению экономических показателей. А ощущение разобщенности и отсутствия поддержки на работе грозит ухудшением производительности труда.

«Молодые люди не застрахованы от одиночества. Социальная изоляция может затронуть любого человека, любого возраста и где угодно», — заявил посланник Африканского союза по делам молодежи Чидо Мпемба.

При чем тут COVID-19

Ученые считают, что пандемия коронавируса усугубила «эпидемию одиночества». Профессор психиатрии Райан Патель подчеркнул, что люди по своей природе — социальные существа, им нужна практика, с которой они становятся лучше в общении.

Однако COVID-19 практически исключил такую возможность. Изоляция ограничила количество более мягких, непринужденных взаимодействий, которые были у людей. И последствия ощущаются до сих пор. Особенно среди молодежи, у которой общение в социуме вызывает тревогу и беспокойство.

Что русскому здорово, то немцу смерть

Половина живущих самостоятельно россиян не страдают от чувства одиночества, выяснили специалисты медиахолдинга Rambler&Co. Доля опрошенных, которые живут одни, составила 34%. Около 47% участников исследования не чувствуют нужды в компании, всего 1% респондентов находится в поиске друзей.

При этом другая половина россиян стремится к экстравертивному отдыху — 22% проводят отпуска в компании, 17% — предпочитают совместные прогулки. Но только 14% опрошенных, которые живут с кем-либо, рады проводить свободное время среди друзей и близких.

Почему же люди предпочитают одиночество? Все зависит от психотипа личности, рассказал «360» социальный психолог Александр Кичаев.

Как говорят, что русскому здорово, то немцу смерть. Если человек экстраверт, для него это мучительно. Это действительно очень быстро может сформировать в нем депрессивный эпизод. Для интроверта, особенно если это аутист или есть предрасположенность, это наоборот благо. Александр Кичаев социальный психолог

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Также на потребность в одиночестве или общении влияют потребности человека и его жизненный этап. Даже экстравертам порой хочется побыть одним, отметил специалист. Или, наоборот, у такого человека может возникнуть потребность в поддержке социума или желание получить обратную связь.

Виноваты гаджеты

В современном мире поток общения, который человек получал с помощью мимики и жестов, перешел на экран, заявил Кичаев. Проявление реальных эмоций заменили лайки.

«Все это сейчас стало виртуальным, но человек так или иначе получает обратную связь или одобрение, или осуждение, но уже в виде „наследника гаджета“. То есть сейчас просто пришла трансформация», — объяснил психолог.

За сотни тысяч лет люди привыкли общаться оффлайн, но теперь мир переходит в онлайн. Для старшего поколения это непривычно и некомфортно. Для молодежи это наоборот стало нормой.

«Они достаточно комфортно себя ощущает в таком в „публичном одиночестве“, то есть находясь дома, общаясь удаленно. <…> Они могут получить эмоциональную поддержку в чате или из каких-то своих трендов», — добавил Кичаев.

Психоаналитик Ирина Смолярчук ранее заявила, что к одиночеству стремятся люди, которые в детстве претерпели издевательства. Если ребенок вырос в токсичной и постоянно конфликтующей родительской паре, то он сформирует представление о том, что во взрослой жизни ему лучше быть одному. Обычно такие люди не нуждаются в партнере и решают проблемы самостоятельно.