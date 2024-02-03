Здоровье 03 февраля 2024, 20:21 Детские предрассудки. Что нужно знать об ЭКО и главных мифах о нем Акушер-гинеколог Яковлев рассказал об основных мифах про ЭКО РИА «Новости»

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В России растет число проведенных циклов ЭКО. За первые 11 месяцев прошлого года специалисты выполнили более 86 тысяч таких процедур по ОМС. Самое удивительное, что, несмотря на востребованность и популярность этой репродуктивной технологии, вокруг нее по-прежнему существует множество предрассудков и мифов.

ЭКО по ОМС

В середине января статистику о проведенных циклах ЭКО по ОМС озвучивал глава Минздрава Михаил Мурашко на XVIII Международном конгрессе по репродуктивной медицине. Министр обратил внимание, что объемы этой помощи значительно выросли.

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«С 2017 года ЭКО по медицинским показаниям доступно всем гражданам за счет средств ОМС. При этом объемы помощи выросли на 47% и составили более 89 тысяч циклов с переносом эмбриона в год», — указал он.

В 2022 году, по данным министра, с использованием вспомогательных репродуктивных технологий на свет появились более 31 тысячи детей. А за 11 месяцев 2023 года медики провели более 86 тысяч полных циклов экстракорпорального оплодотворения.

ЭКО — процедура искусственного оплодотворения. Во время нее яйцеклетку оплодотворяют в лабораторных условиях. Затем выращенный в лаборатории эмбрион переносят в матку женщины для дальнейшего развития.

Данные Минздрава говорят сами за себя — технология ЭКО популярна и востребована в стране. И все же до сих пор с ней связано много заблуждений. «360» поговорил со специалистами-репродуктологами, чтобы развеять основные мифы об экстракорпоральном оплодотворении.

Миф 1. ЭКО эффективно в любом возрасте

Одно из распространенных заблуждений связано с возрастными рамками, когда можно успешно провести процедуру ЭКО, отметил акушер-гинеколог, репродуктолог клиники репродукции и генетики «Эн Джи Си» Павел Яковлев.

РИА «Новости»

По его словам, мнение, что пациентка может отложить момент рождения ребенка до определенного возраста, в том числе до 40 или 50 лет, и при проведении программы ЭКО родит здорового младенца, неверно.

«ЭКО базируется на естественной фертильности: чем старше [женщина], тем эффективность ниже. Максимальной возрастной планкой для проведения ЭКО сегодня считают возраст старше 42-44 лет», — указал репродуктолог.

Миф 2. Гарантия забеременеть при ЭКО стопроцентная

Акушер-гинеколог, специалист по гинекологической эндокринологии и репродукции Ольга Аттила обратила внимание, что многие воспринимают ЭКО как волшебную таблетку. Но такая позиция неправильна.

«Статистика говорит, что максимум 25% забеременеют в протоколе, а после 40 лет эта цифра уже 10%», — подчеркнула эксперт.

Нам надо не просто забеременеть, но и родить. Поэтому справедливо считать, сколько из тех женщин, которые забеременели с помощью ЭКО, родят здорового малыша. К сожалению, таких будет еще меньше. Одна из четырех, которые забеременеют, родит. Потому что ЭКО не лечит проблемы, вызывающие бесплодие, а всего лишь выступает площадкой, на которой встречаются яйцеклетка и сперматозоид. Ольга Аттила акушер-гинеколог

Очень часто, по ее словам, когда женщине переносят совершенно здоровый и качественный эмбрион, бывают случаи неразвивающейся беременности. Потому что у организма нет ресурса дальше эту беременность вынашивать.

«Собственно, и бесплодие у таких женщин возникало из-за нехватки ресурсов организма, но у нас с этим мало кто хочет разбираться. Чаще всего слышу такое: „Тебе уже 30, зачем мучаться и сдавать анализы — иди сделай ЭКО, и все!“ Женщина воодушевлена — как все просто, оказывается, и квоту дадут! Но потом розовые очки слетают», — отметила собеседница «360».

Миф 3. ЭКО вызывает рак

Информация о том, что ЭКО и стимуляция яичников вызывают рак, не соответствует действительности, указал Павел Яковлев.

«Проведение ЭКО и в том числе стимуляции яичников не являются причиной формирования онкологических процессов в любой локализации», — подчеркнул специалист.

РИА «Новости»

Ольга Аттила обратила внимание, что гормональная стимуляция яичников все равно не проходит для организма бесследно. По ее словам, с некоторыми последствиями она столкнулась лично, потому что проходила процедуру.

Даже с первых дней от такого количества синтетических гормонов у женщины возникает повышенная раздражительность, эмоциональная нестабильность, перепады настроения, даже агрессия. Иногда это даже выливается в конфликты с мужем. Часто слышу это от пациенток. Ольга Аттила акушер-гинеколог

Кроме того, предупредила Атилла, последствием гормональной стимуляции могут стать боли в животе и появление кист.

Миф 4. Рожденные после ЭКО дети чаще болеют

Еще один распространенный миф об ЭКО связан со здоровьем детей, которые родились при помощи такого типа оплодотворения. Действительности такая информация не соответствует, подчеркнул Павел Яковлев.

«Дети, рожденные после ЭКО, не отличаются от детей, появившихся на свет после естественного зачатия. Есть еще одно заблуждение, что дети, зачатые с помощью ЭКО, подвержены большему риску онкологических и других заболеваний. Данных, которые могли бы подтвердить это, нет», — сказал собеседник «360».

РИА «Новости»

Ольга Аттила добавила, что будущим матерям необходимо понимать, что к беременности нужно готовиться, следить за своим здоровьем, питанием. Все это важные слагаемые залога рождения здорового младенца.

«Качество яйцеклеток определятся тем, из чего они строятся, то есть из состава вашего питания, полноценного усвоения всех витаминов, белков и жиров. А если есть проблемы с этим, человек в дефицитах по многим пунктам, как нам ожидать качественные половые клетки?» — поинтересовалась эксперт.

Если у нас даже волосы выпадают, ногти ломаются, энергии мало становится? А яйцеклетки при этом должны оставаться качественными? Они что, в другом мире живут? Приведи себя в полный порядок перед беременностью, пройди грамотное обследование — и сама будешь здоровой, и ребенок родится без патологии. Ольга Аттила

Врач призвала помнить: от того, насколько хорошо организм подготовлен к беременности, зависит ее течение, здоровье самой матери и ее ребенка.

«К любой беременности (путем естественного зачатия или посредством ЭКО) надо готовиться!» — подчеркнула она.