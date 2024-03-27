Эксклюзив 27 марта 2024, 20:34 «Ее задача — не отравить, а напугать». Что делать, если укусила гадюка Герпетолог Ермолов: гадюки ядовиты в любое время года Willi Rolfes / http://imagebroker.com/#/search/ / Global Look Press

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В России из зимней спячки начали выходить гадюки: о них сообщили жители Ленинградской, Ростовской и Тверской областей. Вообще, эти некрупные, но ядовитые змеи с характерной темной зигзагообразной полосой встречаются даже за полярным кругом. «360» поговорил с ветеринаром и герпетологом Яном Ермоловым о том, как вести себя при встрече с гадюкой и что нужно делать в случае укуса.

Далее — прямая речь.

Когда ядовиты гадюки и можно ли их трогать

Говорят, гадюки ядовиты в какой-то период жизни семьи, в какой-то — менее ядовиты. Это неправда: они ядовиты всегда, вопрос только в их агрессивности. У них гон, в зависимости от температуры, начинается с середины апреля и продолжается до конца майских праздников. Иногда затягивается до июня.

В этот период самцы активно ищут самок, воюют с другими самцами и представляют собой таких довольно агрессивных граждан. В принципе, в любой момент весной, летом, осенью лучше с гадюками не контактировать.

Если увидели — не надо ее трогать. Все эти круглые и вертикальные зрачки… Я не думаю, что это хорошая затея — сидеть и рассматривать глаза смертельно опасной змеи.

Из рекомендаций: если отправляетесь в лес, на прогулку или за грибами, надевайте достаточно высокую обувь и плотные штаны, хотя бы джинсы. Даже если наступили на гадюку, а она в ответ кусает — она никак не прокусит ботинок высоко.

Главное — потом не смотреть, что там да как, а ретироваться на безопасную дистанцию.

Then Chih Wey / XinHua / Global Look Press

Гадюка — достаточно умное животное. Только зазевавшаяся не уползет подальше от человеческих шагов в какое-то укромное место, если, допустим, речь идет о лесе.

Гадюки предпочитают пролески, идеальное место для них — какой-нибудь недостроенный фундамент, где они могут в какое-нибудь прохладное место заползти или, наоборот, на солнышке понежиться. Их можно и у воды обнаружить, периодически они мигрируют с одного места на другое.

Что будет после укуса гадюки

Укус гадюки неприятен тем, что яд содержит преимущественно гемолитические компоненты. То есть условно, когда она покусает какую-нибудь мышку, та начинает потихоньку перевариваться. Получается такой полуготовый продукт.

Если гадюка укусила, в первые секунды после укуса можно попытаться яд отсосать. Этого бояться не нужно: если яд попадет в ротовую полость, в желудок, он благополучно переварится.

Ну и не надо стоять, как сомелье, по небу перекатывать: отсосали яд, тут же выплюнули, рот прополоскали.

Justus de Cuveland / http://imagebroker.com/#/search/ / Global Look Press

Далее: ни в коем случае не надо накладывать жгут, пить водку — это не поможет. Пока вы доберетесь до травмпункта, поликлиники, больницы, яд будет разъедать ткани.

Когда жгут в больнице снимут, все устремится в центральный кровоток, вызовет токсический шок. Если конечность нормально не снабжалась кровью в течение какого-то времени, есть вероятность некротических явлений — вплоть до ампутации.

В первые минуты после укуса появляется металлический привкус во рту, конечность начинает болеть. Это довольно сильная боль, могут быть мышечные спазмы. На место укуса можно положить холодный компресс, но никак не привязывать.

Clément Carbillet / http://imagebroker.com/#/search/ / Global Look Press

Если есть возможность, нужно посадить или положить пострадавшего в машину, голова должна быть повернута набок, чтобы, если начнется рвота, человек не задохнулся. Особенно это касается детей: они меньше, им яда надо меньше, и переносят они тяжелее. Дальше — спокойно доехать до ближайшей больницы.

Как правило, существует алгоритм действий при укусе. Единственное — врачи спрашивают, есть ли аллергия на какие-то пищевые компоненты, например на белок. Это нужно, чтобы принять решение: вводить сыворотку, противоядие, или, чтобы не сделать хуже, начать делать капельницы, или что-то еще.

Можно ли умереть из-за укуса гадюки

После больницы все будет зависеть от человека. День, два, потом остается синяк неприятный, который долго заживает.

Смертельных случаев на самом деле не так много, они в основном связаны с «фактором дурака», когда начинается самодеятельность: прижечь, жгут, водка…

Если придерживаться простых правил, то ничего не будет. Гадюки дозируют яд: бывают даже такие укусы, когда задача — не отравить, а напугать. Это самый легкий вариант.