Эксклюзив 22 июня 2023, 20:07 «Нужно проявлять настороженность». Чем может обернуться укус комара? Врач Болибок предупредил об аллергии после укуса комара Unsplash

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В жару большинство людей стараются одеваться максимально легко и проводить больше времени на природе. Однако нужно быть внимательным и не забывать защищаться от комаров. Сам укус не станет большой проблемой, однако может повлечь за собой заражение неприятными инфекциями, рассказал «360» аллерголог Владимир Болибок.

Далее — прямая речь

Сам по себе укус комара весьма безопасен: кусают всех и по многу раз, ничего такого не происходит. Но есть люди, у которых аллергия на слюну комара.

В этом случае появится аллергическая реакция в виде пятна по типу крапивницы, образуется язвочка, несущая риски вторичной инфекции.

Чаще всего такие реакции возникают у детей. Они могут и обычный укус расчесать, после чего начнется гнойное воспаление.

Инфекционные заболевания

Что касается комаров как переносчиков инфекционных заболеваний, то это становится проблемой. У нас стали появляться комары, которые обычно обитают на юге, но перемещаются на север из-за потепления климата.

Из наиболее известных [заболеваний, переносчиками возбудителей которых выступают комары] — лихорадка Денге. У нас в России ее нет, все-таки этой инфекции нужны тропики. Зато раньше встречались комары — переносчики вируса Зика, которым в свое время напугали всех.

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Стоит ли идти к врачу из-за укуса комара

Человек не сразу поймет, заразился он от комара после укуса или нет. Заболевание развивается в длинном инкубационном периоде, прежде чем укушенный заподозрит, что заболел. И вряд ли он свяжет все это с укусом комара.

Комар — сезонное явление, в летний период нужно проявлять настороженность. Если какое-то заболевание протекает не как банальная ОРВИ, то нужно думать о том, что именно переносят комары, и начать медицинское обследование.

Как защититься от укусов комаров

Нужно ставить москитные сетки на окна и двери, применять фумигаторы. Хорошо работает Роспотребнадзор: если аэрозоли против комаров, которые продают в магазинах, сертифицированы, значит, они безопасны.