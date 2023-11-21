Эксклюзив 21 ноября 2023, 14:18 Разрыв легкого и инвалидность. Чем и кому опасен распространившийся по России коклюш Иммунолог Жемчугов: заболеваемость коклюшем возросла не из-за холодного сезона РИА «Новости»

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Заболеваемость коклюшем увеличилась в Санкт-Петербурге, Татарстане, Томской и Челябинской областях. Болезнь распространялась через кашель, не зависела от времени года и особенно тяжело протекала в детском возрасте. Врач-иммунолог доктор медицинских наук Владислав Жемчугов заявил «360», что спастись от нее поможет только вакцинация.

Риск для детей

Главная опасность коклюша, по его словам, в спастическом кашле. Он приводил к пневмотораксу, особенно у детей.

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«Коклюш опасен очень сильно для маленьких детей, потому что сухой спастический кашель может вызвать спазм гортани, и человек просто задохнется. Также опасен для всех тем, что от такого приступообразного кашля может быть разрыв легкого», — объяснил специалист.

Жемчугов подтвердил, что в некоторых случаях болезнь развивалась одновременно с другими инфекциями. В том числе такими опасными, как COVID-19.

«Действительно, поскольку это бактерии, он может быть либо сразу, либо даже вместе с каким-то вирусом — коронавирусом, гриппом или каким-то из вирусов ОРВИ», — сказал он.

Тесты на коклюш

Врачу диагностировать коклюш, по словам иммунолога, несложно. Увидев приступообразный лающий кашель, он направит пациента на обследование.

На все есть тест-системы. Это сейчас очень быстро. Не только на грипп и коронавирус, но и на возбудитель коклюша — Bordetella pertussis. Владислав Жемчугов врач-иммунолог

Другое дело — самодиагностика. Жемчугов предупредил, что распознать у себя коклюш без анализа не получится.

«Самостоятельно никак не определить у себя коклюш по характеру кашля. Потому что этот кашель может быть как осложнение, например, гриппа. Только система и только к врачу — в аптеках нет тестов на коклюш», — заявил иммунолог.

Способ профилактики

Уберечься поможет только вакцинация. По словам специалиста, прививку можно сделать и в детстве, и в зрелом возрасте. Но если взрослый перенесет болезнь легко, то ребенок без прививки может остаться инвалидом или умереть.

«Надо детей вакцинировать АКДС, взрослых можно тоже — есть французская вакцина. <…> Вакцина АКДС должна быть у всех детей, потому что все инфекции — смертельные или инвалидизирующие», — объяснил Жемчугов.

РИА «Новости»

Он предположил, что всплеск заболеваемости в Санкт-Петербурге, Татарстане, Челябинской и Томской областях, о котором писали «Известия», мог быть связан с появлением некоторого числа непривитых людей.

«Наверное, какое-то количество людей невакцинированных. Кто-то приехал, привез», — сказал он.

Специалист опроверг связь заболеваемости коклюшем с холодным временем года. По его словам, вирус распространялся через кашель.