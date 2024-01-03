Здоровье 03 января 2024, 16:13 Бич детдомов и общежитий. Грозит ли замучившая британцев чесотка России Дерматолог Егорова: главный симптом чесотки — сильный зуд по ночам РИА «Новости»

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Великобритания столкнулась с проблемой чесотки: вспышки заболевания зафиксировали в домах престарелых, больницах и студенческих общежитиях. Лекарств для лечения болезни в стране катастрофически не хватает, к тому же она очень заразна: подцепить чесоточного клеща можно как от человека, так и через зараженные предметы. Заболевание быстро поражает кожные покровы и вызывает сильный зуд.

Британский зуд

«Абсолютный кошмар» — такими словами дерматологи Великобритании описали обстановку в стране. По данным The Daily Mail, заболеваемость чесоткой за прошедший год выросла в два раза.

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Усугубили ситуацию нехватка лекарственных средств в связи с проблемами с логистикой из-за конфликта на Украине и поток мигрантов. Глава британской ассоциации дерматологов профессор Мабс Чоудхури попросил правительство расширить производство лекарств против этого заболевания.

James Arthur Gekiere / Keystone Press Agency / Global Look Press

Чесотка — это паразитарное заболевание кожи, которое провоцирует чесоточный клещ Sarcoptes scabiei, напомнила «360» врач-терапевт вышей квалификации Людмила Лапа.

Паразит передается от человека к человеку и может некоторое время жить в предметах гигиены — например, в полотенцах, одеялах и подушках. Подцепить клеща можно и в транспорте, посидев на сиденье или притронувшись к ручке эскалатора.

Симптомы чесотки и лечение

Главный симптом заболевания — страшный кожный зуд, который не дает спать, пояснила «360» врач-дерматолог Татьяна Егорова. Активизируются клещи, как правило, ночью, поэтому чесотка одолевает больных именно в позднее время суток.

Среди других симптомов — маленькие пузырьки и расчесы по всему телу. По словам дерматолога, сильнее всего зудит между пальцами рук, по бокам, на внутренних поверхностях рук и ног.

За диагнозом следует идти к врачу. По словам Лапы, чесотку часто путают с аллергией. Кроме того, заболевание похоже на дерматит, крапивницу, лишай и экзему.

После того как специалисту удастся опознать паразита, назначают лечение. Терапевт и дерматолог сошлись на том, что проблем с этим в России нет и медикаментов для борьбы с чесоточным клещом вдоволь.

Joerg Carstensen / dpa / Global Look Press

Егорова пояснила, что заболевание отлично лечится препаратами серы, которые нужно несколько дней втирать в кожу. Однако от таких лекарств в доме стоит весьма неприятный запах. Лучше использовать бензилбензоат — он пахнет более приемлемо.

Перед тем как наносить лечебные мази и эмульсии, необходимо принять горячий душ с мылом — это поможет смыть с кожи следы клеща. Лечение такими средствами, подчеркнула специалист, длится от одного до пяти дней.

В процессе борьбы с чесоточным клещом также важно проводить влажную уборку дезинфицирующими растворами, добавила дерматолог. Все белье следует прокипятить, а мебель и другие предметы интерьера — вынести на балкон или улицу на проветривание.

Кто в группе риска

В группе риска заражения чесоткой — дети, поскольку у них кожный покров тоньше, чем у взрослых, пенсионеры — из-за истонченного защитного гидролипидного слоя, а также страдающие от иммунодефицита, перечислила Егорова.

Pxhere

Встречается чесотка в основном там, где живет большое количество людей: в детских домах, интернатах, общежитиях, домах престарелых, казармах, тюрьмах.

В странах с жарким климатом недуг тоже фиксируют часто, а распространяется он в подобных условиях быстро.

Как избежать заражения

Чтобы уменьшить риск заражения чесоткой, необходимо мыть руки после общественного транспорта, посоветовала Егорова. По словам дерматолога, нужно стараться не садиться в метро и автобусах, поскольку на сиденьях тоже могут обитать клещи.

Кроме того, специалисты советуют не использовать чужую одежду, каждый день принимать душ, гладить постельное белье и полотенца после стирки и раз в неделю проводить влажную уборку.