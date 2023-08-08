Здоровье 08 августа 2023, 10:00 Бесплатную диагностику зрения и катаракты проведут в Центре микрохирургии глаза YourMed в Подмосковье Центр микрохирургии глаза YourMed

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Центр микрохирургии глаза YourMed в Химках присоединился к ежегодной международной акции «Прекрасные глаза — каждому», приуроченной к 96-й годовщине со дня рождения выдающегося офтальмолога Святослава Федорова. В рамках акции посетители YourMed смогут пройти бесплатную экспресс-диагностику зрения и комплексную диагностику катаракты с 7 по 13 августа 2023 года.

История акции

Акция «Прекрасные глаза — каждому» приобрела международный статус. В России ее впервые провели 8 августа 2000 года. Цель этой благотворительной инициативы — расширить доступ к офтальмологической помощи для всех, кто в ней нуждается. Также мероприятие напоминает о необходимости заботиться о своих глазах и зрении, не забывать о профилактике и своевременно обращаться за помощью к специалистам.

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Дату акции выбрали не случайно. Именно 8 августа в 1927 году родился российский офтальмолог Святослав Николаевич Федоров — профессор, микрохирург, академик РАН и РАЕН. Ученый открыл новую страницу офтальмологии. Федоров проводил первые операции по замене хрусталика и лечению глаукомы на раннем этапе развития, участвовал во внедрении радиальной кератотомии.

Кроме того, в эту дату отмечается Международный день офтальмологии. Праздник появился в России в 2004 году.

Экспресс-диагностика зрения в Центре микрохирургии глаза YourMed

Регулярные осмотры у офтальмолога позволяют не допустить ухудшения или потери зрения. Около 80% случаев всех заболеваний, связанных с глазами, можно предотвратить. В рамках акции «Прекрасные глаза — каждому» в Центре микрохирургии глаза YourMed с 7 по 13 августа можно проверить зрение в рамках экспресс-диагностики, в которую входят:

консультация офтальмолога — специалист проведет осмотр и назначит необходимые тесты, чтобы оценить состояние зрения; проверка зрения — врач проверит остроту зрения; биомикроскопия — исследование структур глаза для обнаружения заболеваний; тонометрия — измерение внутриглазного давления; кератотопография — обследование роговицы для выявления патологических процессов.

Кроме того, в течение недели, начиная с 7 августа, в YourMed можно пройти комплексную диагностику катаракты. Диагностика нарушений зрения при катаракте включает:

консультацию офтальмолога, катарактального хирурга; автокераторефрактометрию — компьютерную оценку рефракции; визометрию (с коррекцией или без) — определение остроты зрения; биомикроскопию — исследование структур глаза; пневмотонометрию — оценку внутриглазного давления; УЗИ — исследование структур и параметров глаза; осмотр глазного дна с узким зрачком; оптическую биометрию — измерение параметров глаза для расчета искусственного хрусталика; расчет искусственного хрусталика.

Пациентов принимает Наталия Владимировна Майчук — кандидат медицинских наук, главный офтальмолог сети клиник YourMed и «Гиппократ», руководитель Центра микрохирургии глаза YourMed, рефракционный офтальмохирург со стажем 18 лет. Наталия Владимировна выполнила свыше 20 000 операций.

Комплексная экспресс-диагностика позволит оценить состояние зрения и своевременно выявить заболевания. После осмотра и диагностических тестов специалист может порекомендовать лечение или дополнительные обследования. В Центре микрохирургии глаза YourMed есть все необходимое, чтобы решить любые проблемы со зрением.

О Центре микрохирургии глаза YourMed

Центр микрохирургии глаза YourMed — это современная клиника экспертного уровня:

только проверенные технологии;

все врачи, оперирующие в офтальмологическом центре YourMed, имеют стаж работы свыше 15 лет и являются кандидатами медицинских наук;

современное оборудование, которого нет в других подмосковных центрах;

операции на глазах без реабилитационного периода: идти домой можно уже через час — после того как специалисты убедятся, что пациент чувствует себя хорошо;

возможности центра позволяют избавиться практически от любых проблем со зрением.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

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