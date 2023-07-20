Здоровье 20 июля 2023, 15:13 Бациллы на отдыхе. Какие инфекции обитают в Черном море и как не заразиться Врач-терапевт Минина: на курорте купайтесь дальше от берега, чтобы избежать инфекций РИА «Новости»

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Группа из 12 детей и их тренер попали в больницу с отравлением после купания в море в Туапсинском районе Краснодарского края. Отдыхающих не смутил действующий запрет на купание на этом участке в Черном море. Медэксперты рассказали «360», какие кишечные инфекции можно получить с водой на курортах и как обезопасить себя.

Запрет на купание и отравление туристов в Туапсе

На участке в Черном море в Туапсинском районе Краснодарского края действует запрет на купание. Его ввели 12 июля в связи подтоплениями, чтобы не допустить ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки. Ограничения сохранятся до 26 июля, уточнил ТАСС.

Но это не остановило группу из 21 подростка и их тренера, приехавших на базу отдыха «Парус». После купания 12 детей и взрослый мужчина почувствовали тошноту, у них поднялась температура.

Всех пострадавших госпитализировали, медики оказали им необходимую помощь. Сейчас угрозы для жизни и здоровья пациентов нет.

Пробы и анализы

На место прибыли сотрудники Роспотребнадзора. Они взяли пробы воды — морской и питьевой, — а также продуктов из пищеблока гостиницы, где разместили детей, и смывы с объектов внешней среды. Для исследований отобрали и биоматериал пострадавших, сообщило РИА «Новости».

Краевая прокуратура проверит, соблюдал ли владелец базы санитарно-эпидемиологическое законодательство. Собственную проверку под контролем надзорного ведомства начали и правоохранительные органы Краснодарского края.

Курортные болезни

Практически все кишечные инфекции — ротавирусную и энтеровирусную — можно получить с водой на курортах, сообщила «360» инфекционист Маргарита Нагибина.

После подрыва Каховской ГЭС доктор медицинских наук и эпидемиолог Геннадий Онищенко предупредил о возбудителе холеры в водоемах Николаевской области. Тогда же он отметил, что после вспышки на Украине заболевание может дойти до России.

В Херсонской области ситуация стабильна, случаев холеры и других опасных инфекций после подтоплений из-за атаки ВСУ на станцию не зафиксировали. По словам вирусологов, холера в Черном море вряд ли выживет, поэтому для россиян особой опасности нет.

Если бы в регионе выявили холеру, об этом сразу бы объявил Роспотребнадзор, согласилась Нагибина. Обычная мера в подобной ситуации — строжайший карантин.

Но полно возбудителей кишечных инфекций, которые вызывают холероподобные вибрионы. То есть это не тот вибрион, который вызывает классическую холеру, их разновидностей ведь много. Они морфологически схожи с холерным, но, как правило, вызывают другое заболевание. Маргарита Нагибина

Подобные возбудители так и называют — холероподобные вибрионы и холероподобные состояния, уточнила специалист. Но это не холера.

Как не подхватить инфекцию после купания в море

В морской воде можно подхватить не только рота- и энтеровирусные инфекции, но даже гепатит А и кишечную палочку, отметила в разговоре с «360» врач-терапевт Ольга Минина. Важно помнить, что пить морскую воду не нужно.

«Также на курортах стоит тщательно мыть фрукты и овощи перед едой. В общественных зонах на многолюдных пляжах застилать шезлонги своим личным полотенцем», — порекомендовала она.

РИА «Новости»

Если есть возможность, лучше посещать отдаленные пляжи, где практически нет туристов. А места с табличкой «Купание запрещено» стоит избегать.

«На многолюдных пляжах плавайте и ныряйте подальше от берега. Концентрация микроорганизмов и всяких бактерий в таких участках все-таки пониже», — подчеркнула собеседница.

«Алкоголем не лечимся»: противопоказания при отравлении

Если человек, несмотря на соблюдение правил безопасного купания, все же подхватил желудочно-кишечное расстройство и отравился, то первым делом нужно воздержаться от походов на пляж. Так он защитит не только себя, но и других туристов от возможного распространения инфекции.

РИА «Новости»

При лечении не следует «дезинфицировать» организм с помощью алкоголя, подчеркнула Минина. В морской воде обитают разные инфекции — как бактериальные, так и вирусные.

«На вирусные инфекции алкоголь не подействует. Поэтому если вспомните совет, что дизентерию можно лечить водкой, то, скорее всего, вы просто вызовете синдром обостренного кишечника», — подытожила врач-терапевт.