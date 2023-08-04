Здоровье 04 августа 2023, 05:13 ☀️ Аномальная жара набирает обороты. В какие мифы о ней не стоит верить? Врач-терапевт Минина: в жару нужно пить теплую воду для охлаждения организма Unsplash

Читать 360tv в

В Москве наступает период аномальной жары. В выходные воздух раскалится до 34 градусов. Такая высокая температура может серьезно ударить по здоровью. Чтобы избежать недомогания, нужно прислушиваться к своему организму и не полагаться на распространенные мифы. Некоторые из них в разговоре с «360» развенчала врач-терапевт Ольга Минина рассказала «360».

Далее — прямая речь

Миф № 1. Холодные напитки спасают от жары

Это верно лишь отчасти. Теплая вода более активно стимулирует потоотделение, и охлаждение организма происходит быстрее. Безусловно, потеть не очень приятно, но чувство свежести продлится гораздо дольше.

Если выпить ледяной воды, жажда сразу же отступит, потому что произойдет воздействие на рецепторы во рту. Однако эффект будет длится лишь до тех пор, пока ткани в полости рта не нагреют эту воду.

Миф №2. В жару нельзя заниматься спортом

Это неверно. Заниматься спортом можно, необходимо только соблюдать некоторые правила. Во-первых, важно подбирать правильное время для тренировок. В пекло гораздо тяжелее выполнять физические упражнения. Во-вторых, не стоит перегружать свой организм. Нагрузка должна быть дозированной.

В-третьих, нужно прислушиваться к своему самочувствию. Если вы ощутили недомогание, лучше приостановить тренировки. В-четвертых, не следует надевать одежду темных оттенков из искусственных тканей. И в-пятых, важно пить много воды как до, так и после физических нагрузок.

Миф №3. Употребление острых и жирных блюд не влияет на физическое состояние во время жары

Я бы так не сказала. Острая, пряная и жирная пища усиливает потоотделение. Поэтому лучше отдать предпочтение низкокалорийным блюдам.

Unsplash

Также, стоит увеличить потребление соли для поддержания водно-солевого баланса. Это особенно важно во время сильной жары. При высоких температурах у нас выводится много соли из организма, что негативно сказывается на физическом состоянии.

Миф №4. Стоит избегать кондиционеров и отдавать предпочтение вентиляторам

Отчасти это правильно. Однако на переохлаждение влияет не сам холодный воздух, а система кондиционирования. Основная причина простудных заболеваний — бактерии, которые эта система распространяет по помещению. При правильной фильтрации воздуха, риск заболевания не так уж высок.

Главный совет — использовать также увлажнитель воздуха. У людей, которые часто сидят под кондиционерами, есть проблемы с сухостью слизистой оболочки, головными болями и усталостью.

Миф №5. Купание – лучший способ спастись от жары и дикого солнца

Наоборот. В воде загораешь гораздо быстрее. Вода отражает лучи и эффект солнечного воздействия увеличивается. Растет опасность обгореть, поэтому в погоне за золотым загаром нужно дозированно принимать солнечные ванны.

Unsplash

Необходимо также помнить о солнцезащитном креме и головных уборах, особенно во время сильной жары.

Миф №6. В жару комары проявляют большую активность

Неправда. Комары не любят жару и солнце, поэтому они проявляют активность в основном только вечером. Днем, в самый солнцепек, комары склонны прятаться. В целом, все насекомые опасаются слишком высокой температуры воздуха. Поэтому опасаться их укусов в такую аномальную жару не стоит.

Миф №7. Холодное пиво помогает пережить высокую температуру воздуха и спасает от жажды

А вот и нет. Охлаждающий эффект от употребления пива будет кратковременным и вредным. Алкоголь расширяет сосуды и вскоре вам снова станет жарко. К тому же, любой алкоголь создает дополнительную нагрузку на печень и сердечно-сосудистую систему. Для людей, у которых есть проблемы со здоровьем, следует полностью отказаться от употребления алкоголя. Лучше выбирать морс, лимонад или минеральную воду.