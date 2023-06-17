Эксклюзив 17 июня 2023, 18:56 Пережить жару без вреда для здоровья. Главные советы врача Врач-терапевт Лапа рассказала о главных правилах поведения жарким летом Pxhere

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Невыносимая жара придет в Москву, область и другие регионы России с 19 июня. К концу месяца столбики термометров будут подниматься к тридцатиградусной отметке, передавал Гидрометцентр. Врач-терапевт вышей квалификации Людмила Лапа рассказала в беседе с «360» предупредила, что людям аутоиммунными заболеваниями и проблемами с щитовидной железой на солнце быть вообще нельзя. А здоровым нужно соблюдать определенные правила.

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В той же Москве солнце — редкость, поэтому лучше защитить кожные покровы, чтобы не обгореть. И самое главное, особенно для пожилых людей, — это шляпы. Их нужно носить, чтобы не перегреться и не получить тепловой удар. Это очень важно.

Одеваться важно обязательно по погоде. Если человек выходит работать в огород, например, на даче, головной убор необходимо выбрать с широкими полями.

В самое пекло ни в коем случае не надо работать. Лучше посидеть в тени, выпить побольше горячего чая, а если поспать — то вообще замечательно. Это рекомендации особенно нужно соблюдать людям пожилого возраста, которые больны хроническо-аутоиммунным тиреоидитом (ХАИТ).

Сейчас, в летнюю пору, солнца много, и оно достаточно агрессивное, поэтому надо от него все-таки аккуратно защищаться. Главное, не пить витамин D в летний период, особенно когда солнце яркое. Аккуратно себя вести на огороде и без фанатизма работать, больше отдыхать. Шашлыки — тоже неплохо, но в меру.

Вечер лучше всего провести с чаем и зелеными овощами, которые растут на даче.