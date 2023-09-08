Выборы 08 сентября 2023, 20:26 Заключенные из разных регионов проголосовали в Московской области Леонов: в местах принудительного содержания Подмосковья голосовали 128 человек РИА «Новости»

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В 2023 году произошло изменение в законодательстве — Москва и Московская область позволили голосовать людям в местах лишения свободы. Сделать это можно было даже жителям других регионов, рассказала председатель совета по развитию гражданского общества и правам человека при губернаторе Подмосковья Марина Юденич.

«Москва и Московская область предоставили возможность проголосовать в местах лишения свободы не только тем, кто зарегистрирован в регионах и является их жителями. У нас голосовали из Нижегородской и других областей», — рассказала она.

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Люди выбирали губернаторов в своих регионах, добавила председатель. По словам Юденич, все были ознакомлены с информацией о кандидатах и голосовали добровольно.

Как проходило голосование

Председатель Общественной наблюдательной комиссии Московской области по осуществлению общественного контроля за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания Сергей Леонов добавил, что в соответствии с постановлением ЦИК от 17 июля на голосование для этих людей был выделен один день — 8 сентября.

«Были обеспечены общественным наблюдением все 12 избирательных участков. Проголосовали 128 человек из 17 регионов, то есть это жители тех регионов, где в этот день также проходят выборы высших должностных лиц», — сообщил он.

По его словам, 1695 человек (91%) проголосовали по паспорту, и 166 человек (9%) по специальной справке МВД. Всего на 12 участках было 17 общественных наблюдателей.

Никаких отличий

«Если вы заходите на сам избирательный участок, то он ничем не отличается от обычного участка. Его обеспечение полностью соответствует федеральному закону, процедура голосования ничем не отличается. Наши беседы с содержащимися [под стражей] показали, что было своевременно обеспечено информирование (о кандидатах и выборах — прим. ред.), в том числе из других регионов», — пояснил он.

Леонов добавил, что информацию о голосовании раздавали в камерных помещениях и в прогулочных дворах. Никаких проблем с наличием бюллетеней не было, все документы получили в срок.

«Также проголосовали военнослужащие, подвергнутые дисциплинарному аресту. Что касается спецучреждений МВД, таких как ИВС и спецприемники, там продолжат голосовать до 10 сентября», — заключил Леонов.

Почти 14 тысяч наблюдателей следили за выборами в Подмосковье в первый день голосования. После закрытия участков полиция останется на ночное дежурство, чтобы присматривать за урнами с бюллетенями.