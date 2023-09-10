Выборы 10 сентября 2023, 17:20 «Важен каждый голос». Майданов назвал гражданским долгом выборы в Подмосковье Депутат и певец Майданов отметил важность каждого голоса жителя Подмосковья РИА «Новости»

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Выборы в Московской области проходят в сложное для всей страны время, которое лучше пережить с сильными людьми. Поэтому сегодня каждому жителю нужно проявить свою гражданскую позицию и прийти на участок для голосования. Об этом в беседе с «360» заявил депутат Госдумы, певец, композитор и актер Денис Майданов.

Он пояснил, что уже встречался с людьми, которые заявили, что устали от политической повестки и поэтому идти на избирательные участки не хотят. Но сейчас самое важное время для принятия решений о будущем Московской области.

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«Нужно проявлять свою гражданскую ответственность и обязательно идти на избирательные участки, потому что важен каждый голос», — подчеркнул Майданов.

Исполнитель напомнил, что каждый год в Московской области появляются 90 тысяч новых жителей, которые создают социальный запрос на инфраструктуру и экономику. Справиться с таким вызовом может только сильный и крепкий руководитель.

Денис Майданов добавил — важно, чтобы каждый житель сегодня пришел на избирательный участок и отдал свой голос за руководителя или депутата в своем субъекте.

Явка на выборах в Московской области в финальный день голосования составила 50,78% от общего числа избирателей. Такие данные на 15:00 привел Мособлизбирком. Как отметили в ведомстве, на участки для голосования пришли 2 849 645 жителей, еще 386 953 человека воспользовались дистанционным электронным голосованием.

Жители Московской области выбирают губернатора, также голосование проходит по избранию депутатов в 10 муниципальных советов, а в городском округе Пушкинский жители определяют депутата Мособлдумы.