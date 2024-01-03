Выборы 03 января 2024, 14:07 Самый экстравагантный кандидат в президенты России. Чем известна блогер Рада Русских Блогера Раду Русских допустили до участия в президентских выборах Соцсети Рады Русских

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Одним из кандидатов в президенты России, у которого ЦИК принял документы для участия в выборах, стала блогер из Екатеринбурга Рада Русских. Пожалуй, это самый экстравагантный участник гонки за главный пост страны. Помимо политики, девушку интересуют уколы красоты и магия. Почему она решила бороться за право возглавлять государство — разбирался «360».

Одна из 11. Раду Русских допустили до участия в президентских выборах 2024

О том, что визажист из Екатеринбурга Рада Русских будет баллотироваться на пост президента, стало известно в декабре 2023 года.

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В своих социальных сетях девушка сообщила, что станет самовыдвиженцем на выборах и опубликовала фотографии обращения в Центризбирком, в котором уже стояла дата проведения собрания группы избирателей в поддержку выдвижения ее кандидатуры — 17 декабря.

С первого раза необходимое количество подписей в свою поддержку девушка не набрала. Это удалось сделать со второй попытки — блогер получила 529 подписей и подала документы в ЦИК, выяснил НТВ.

Как кандидату-самовыдвиженцу Русских нужно собрать до конца января 300 тысяч подписей.

РИА «Новости»

Всего за президентское кресло решили бороться более 30 человек, но ЦИК допустил только 11. В их числе — три самовыдвиженца, среди них и блогер Рада Русских. Еще восемь кандидатов являются представителями партий.

Детство Рады Русских

Блогер родилась в Екатеринбурге 16 ноября 1984 года в небогатой неполной семье. По данным Ura.ru, Русских не общается с матерью, тетей и двоюродной сестрой. В одном из интервью она говорила, что родственники могут быть друг другу чужими.

В юности девушка заинтересовалась сферой красоты: в 11 лет устроилась работать в местную школу косметологии. Там она выполняла мелкие поручения и успела понравиться руководству.

После школьных каникул Русских разрешили трудиться дальше. Позже ее перевели на должность менеджера. На этом месте блогеру приходилось обрабатывать снимки и продавать рекламу, сообщил портал Stories-of-success.ru.

После школы девушка поступила в Уральскую государственную архитектурную академию на специальность «Дизайнер одежды» и продолжила совмещать учебу и работу.

Соцсети Рады Русских

Карьера Рады Русских в мире красоты и эксперименты с внешностью

Вскоре Русских начала сотрудничать с двумя глянцевыми изданиями — Life and Beauty и Fashion Week. Карьера развилась стремительно, и спустя какое-то время ее пригласили на место креативного директора в журнал Happy. Несмотря на высокую зарплату, девушка подрабатывала визажистом в частном порядке.

Блогеру удалось пройти стажировку у модельера Валентина Юдашкина и дизайнера Игоря Чапурина. Обучение дало свои плоды. В 24 года она отправилась работать в Китай в компанию, которая производит модные наряды и аксессуары. Этому делу Русских отдала семь лет, а после вернулась в Россию.

В стране она основала косметический бренд Gedonist.cosmetics и открыла Центр волновой диагностики в Санкт-Петербурге, где при лечении заболеваний используют нетрадиционные эзотерические и духовные практики. За такой подход девушку не раз критиковали в СМИ и социальных сетях.

Соцсети Рады Русских

Достается Русских и за ее внешний вид. Она неоднократно признавалась, что ей не нравится свое отражение, поэтому смело экспериментировала с инъекциями и операциями.

Блогер рассказывала, что прибегала к помощи косметологов — колола губы, корректировала овал лица и скулы. А в интервью YouTube-каналу «Не принято обсуждать» говорила, что была бы не против родиться мужчиной.

Почему блогер Рада Русских решила идти в президенты России

По мнению Русских, ее имя и фамилия идеально подходят для того, чтобы стать президентом страны. В интервью с изданием «Москвичка» девушка рассказала, что много лет занимается «активной гражданской инициативой».

«У меня достаточно много меценатских начинаний — и в зоозащите, и в экоповестке. Каждый раз, когда я делаю какую-то гражданскую инициативу, сталкиваюсь с очень большим пластом сложностей: вся эта бюрократия, противодействие структур — они такие непластичные, очень медленные, противоречивые, непричесанные», — сказала она.

На политический арене у девушки даже есть свои любимчики — это партия «Новые люди». Русских придерживается либеральной позиции и хочет, чтобы россияне начали активничать, а не ждали помощи от государства.

Блогер верит, что женщина может стать президентом России, особенно такая, как Ирина Хакамада.

Я считаю, что если бы на выборы пошла Ирина Хакамада, то у нее были бы все шансы выиграть, но она набирала этот вес последние 20 лет. У свежих кандидатов, в том числе и у меня, пока нет никаких шансов. Но в ближайшие восемь лет — вполне возможно. Рада Русских блогер

Благодаря развитию в психологии, заявила блогер, через восемь лет ей удастся добиться гораздо большего в политике.