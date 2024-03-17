Выборы 17 марта 2024, 15:22 Проходящие в России выборы сделали максимально доступными для инвалидов Член ЦИК Левичев рассказал об организации голосования для инвалидов

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Участие людей с инвалидностью в голосовании очень важно. Многие годы в России реализовалась программа «Доступная среда», но этого недостаточно. Необходимо проводить работу по информационному вовлечению россиян с ограничениями по здоровью. Об заявил член Центризбиркома Николай Левичев.

Он подчеркнул, что выборы президента России в 2024 году сделали максимально доступными для избирателей с инвалидностью.

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«Впервые за счет федерального бюджета выделили 436 помещений для голосования людей с инвалидностью. 93% комнат для голосования разместили на первых этажах, 65% оборудовали для инвалидов по зрению. Разместили специальные информационные материалы, включая специальный свет, шрифт и трафареты», — перечислил Левичев.

Президент Всероссийского общества слепых Владимир Ситкин заявил, что получил положительные отзывы об организации голосования из всех регионов России. Он подчеркнул, что организация приняла посильное участие и сделала все, чтобы избиратели с ограничениями могли принять участие в выборах.

«Мы оказали содействие всем тем, кто не смог проголосовать Многие инвалиды по зрению воспользовались ДЭГ, что еще раз подтвердило: смартфон необходим для инвалидов прежде всего по зрению», — заявил он.

О необходимости увеличения числа жестовых переводчиков заявил врио президента Всероссийского общества глухих Ильфат Кудакаев. Он пояснил, что члены его организации жаловались на нехватку информации, но этот вопрос удалось решить.

«Участники нашего сообщества имеют возможность получать смартфоны, что тоже помогает в голосовании. Чаще стали привлекаться жестовые переводчики, глухие с удовольствием принимают участие в дискуссиях», — отметил он.

Заместитель председателя Общероссийской организации военных инвалидов «Воин» Владимир Вшивцев заявил, что впервые столкнулся с информационным вбросом из западных стран, которые поставили под сомнение участие инвалидов в выборах.

«Им показалось смешным, что слепые участвуют в голосовании. Но округа показали, что созданы условия, чтобы все получили возможность отдать свой голос на выборах президента. Я горд, что родился и живу в России», — добавил участник встречи.

По последним данным Центральной избирательной комиссии, к 15:00 воскресенья, 17 марта, явка на выборах по стране увеличилась до 67,36%. Это общее количество проголосовавших из пришедших на участки и использовавших систему ДЭГ.