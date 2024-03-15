Выборы 15 марта 2024, 19:43 Представители Шри-Ланки и Перу удивились большому интересу молодежи к выборам в России Участники Всемирного фестиваля молодежи рассказали о впечатлениях от выборов

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Иностранные участники Всемирного фестиваля молодежи в Сочи 15 марта посетили Центр общественного наблюдения за выборами президента России в Подмосковье. Своими впечатлениями от избирательного процесса с журналистами поделились два члена делегации — Ширли Татиана Пеньа Аймара и Шехара Надишан Хератх.

Оба в первую очередь отметили большой интерес молодежи к выборам. По словам Шехара Надишана Хератха, в Шри-Ланке, откуда он приехал, молодые люди не настолько вовлечены в политику, как в России.

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«Я председатель одной из молодежных партий Шри-Ланки, в нашей стране выборы происходят абсолютно по-другому, в России выборы очень мирные, люди позитивные и спокойные. В Шри-Ланке немного иначе, я бы сказал, что у нас много какого-то экшена, даже бывает иногда насилие. В России люди с удовольствием идут на выборы. И что интересно, я увидел большой интерес к выборам со стороны молодых людей. В Шри-Ланке молодежь не настолько интересуется политикой», — отметил он.

С такой точкой зрения согласилась Ширли Татиана Пеньа Аймара. В Россию она приехала из Перу и специализируется на выборах в Латинской Америке.

«У нас избирательный процесс происходит немного иначе, и поэтому мне сейчас очень интересно. Здесь выборы очень открытые, прозрачные. Люди на них идут, и очень здорово, что молодежь интересуется происходящим, политикой и участием в общественной и политической жизни. Я узнала для себя очень много нового, спасибо огромное, что пригласили», — призналась девушка.

Шехар Надишан Хератх добавил, что эта поездка в Россию для него первая. Он успел побывать на Всемирном фестивале молодежи в Сочи, сейчас приехал в Московский регион. В общей сложности в стране он находится уже две недели. И это, конечно, удивительный опыт.

«Это потрясающее время, у нас были шикарные экскурсии, очень вкусная еда, посещение всевозможных музеев, мы общались с политиками, в том числе с молодыми. Все было необыкновенно интересно. Я благодарен тем, кто нас принимал», — добавил мужчина.

Участник делегации отметил, что различий, безусловно, очень много — и гастрономических, и климатических — ведь он приехал из тропической страны. И хотя в России холоднее, чем дома, прием здесь был действительно горячий.

«Я был просто потрясен вашим гостеприимством. Огромное спасибо», — заключил он.