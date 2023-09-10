Эксклюзив 10 сентября 2023, 12:13 «Праздник для всех». Коренная дончанка отдала свой голос на выборах в ДНР «360» показал, как проходит третий день голосования в Донецке

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Третий день голосования проходит по всей России, в том числе и в ДНР. Люди активно выполняют свой гражданский долг — приходят голосовать на избирательные участки. Корреспондент «360» Елена Кононова пообщалась в Донецке с горожанкой Еленой, которая с 2014 года защищает свой родную землю.

Жительница ДНР назвала выборы праздником и отметила, что каждый голос будет определять будущее региона.

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«Шикарный день, праздник для всех. Мы счастливы, что вошли в состав, вернулись домой в Россию», — рассказала она.

Елена — коренная дончанка, которая встала на защиту своей земли еще в 2014 году. По ее словам, россияне смогут преодолеть все трудности на своем пути и наладить жизнь в стране.

Ранее корреспондент «360» показал, как проходят выборы на дому. Маломобильные жители Волновахи приняли активное участие в голосовании и призвали россиян тоже исполнить свой гражданский долг.

В наблюдении за выборами в новых регионах России приняли участие более 30 международных экспертов. Иностранные специалисты внимательно следят за ходом голосования.