Выборы 01 января 2024, 17:45 Политическая тренировка Даванкова. Что известно о самом молодом кандидате в президенты России Политолог Маркелов: для Даванкова президентские выборы — политическая тренировка РИА «Новости»

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Выборы президента России стартуют 15 марта. В гонку за самый главный пост страны вступили более 30 кандидатов, среди них — вице-спикер Госдумы Владислав Даванков. За время работы в ГД он предложил к рассмотрению десятки законопроектов. В числе громким инициатив — отмена школьного домашнего задания, продление майских праздников, создание бесплатных парковок для беременных. Что еще известно о политике — в материале «360».

Детство и образование Владислава Даванкова

Владислав Даванков родился 25 февраля 1984 года в Смоленске. Его дед был известным ученым-химиком с мировым именем, отец — летчиком, а дядя — основателем косметической компании Faberlic. Предпринимательскую жилку будущий политик, похоже, унаследовал именно от него.

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Будучи еще школьником, Даванков открыл собственный бизнес — компьютерный клуб, выяснил сайт 24smi.org. Несмотря на то, что свое дело приносило подростку неплохие деньги, в его планы не входило становиться предпринимателем. Он всегда хотел быть историком и даже поступил в МГУ на исторический факультет. После Даванков окончил Московскую школу управления «Сколково» и получил степень кандидата социологических наук.

За годы учебы он смог основать пять успешных проектов в области финансов, малой авиации и информационных технологий. А в 2013 году талантливый предприниматель стал руководить косметической компанией Faberlic. После того, как у руля встал Даванков, объем продаж на производстве вырос в несколько раз.

РИА «Новости»

Спустя четыре года грамотный управленец возглавил благотворительный проект «Капитаны России», занимающийся поиском молодежи с предпринимательской жилкой и помощью с организацией собственного дела.

В 2018 году Даванков стал заместителем программы «Россия — страна возможностей», где выступил организатором крупного форума для разработчиков, вошедшего в Книгу рекордов Гиннесса как самый массовый хакатон в мире.

От предпринимателя до депутата. Карьера кандидата Даванкова

Основательно связать свою жизнь с политикой Даванков решил в 2021 году, когда присоединился к партии «Новые люди». В его обязанности входило координирование всех ячеек партии в регионах. Политик приводил в нее новых лидеров. Уже через полгода «Новые люди» поучаствовали в выборах и получили места в четырех законодательных собраниях. Дальше партия прошла в Госдуму.

В октябре 2021 года Даванков стал заместителем председателя Госдумы Вячеслава Володина. На посту вице-спикера он курирует комитеты по охране здоровья и по культуре.

Летом 2023-го политик зарегистрировался кандидатом на выборы мэра Москвы от партии «Новые люди». Он пообещал работать на благо столицы, решая разные проблемы города и всячески развивая его. Победил тогда Сергей Собянин, набрав 76,39%﻿ голосов, Даванков занял четвертое место с 5,34%.

Самые громкие инициативы Даванкова

По данным сайта kp.ru, Даванков стал автором и соавтором 97 законопроектов, часть из них вступили в силу. Главный принцип политика — больше свободы и меньше запретов. Особое внимание парламентарий уделяет образованию, медицине, защите данных россиян и поддержке молодых семей.

Он предлагал обязать коммунальные компании объяснять рост тарифов ЖКХ и запретить изымать единственное жилье при неоплате ипотечных платежей в течение двух лет. Также Даванков выступал за усиление ответственности за незаконный сбор и публикацию биометрических персональных данных и предлагал ввести практику информирования через Госуслуги о новых кредитах во избежание мошенничества.

РИА «Новости»

Среди других предложений Даванкова — отмена школьного домашнего задания, продление майских праздников, создание стандарта шаурмы.

Многие законопроекты политика коснулись беременных. Например, он хотел сделать бесплатные парковки и кредитные каникулы для будущих матерей, а также бюджетные места для студенток, которые уходят в декрет.

Даванков выступал против запрета абортов. По его мнению, девушка должна сама распоряжаться своим телом, а ограничение лишь приведет к росту смертности среди женщин.

Какие шансы у Даванкова на выборах президента России — 2024

Для Даванкова выборы президента страны будет некой политической тренировкой, отметил в беседе с «360» политический советник, генеральный директор коммуникационного агентства «МаркеловГрупп» Сергей Маркелов. Он напомнил, что парламентарий уже вступал в предвыборную гонку на место мэра Москвы, благодаря чему получил порцию пиара. Тем не менее, выразил уверенность эксперт, «политически парень пока никакой».

По словам Маркелова, Даванков не наберет много голосов. И дело не в том, что людям может быть не близка позиция политика: просто за пределами Москвы и Санкт-Петербурга никто не знает о существовании такого кандидата. Политика «Новых людей», продолжил Маркелов, подходит жителям городов-миллионников, где много предпринимателей.

Маловероятно, что он (Даванков — прим. ред.) что-то наберет, потому что все-таки Даванков — это кандидат Москвы. <…> Один шаг за МКАД делаешь условно, и понятно, что никакого Даванкова нет <…> ни в электоральном поле, ни в общественном сознании людей. Сергей Маркелов политический советник

По его словам, сейчас парламентарий изображает из себя современного политика и еще поездит по стране со своими идеями. Как будет складываться карьера Даванкова после марта, пока неизвестно, но выборы все же помогут ему набраться опыта, подчеркнул Маркелов.

Не поверил в успех Даванкова и политолог Петро Колчин. В беседе с «360» он выразил мнение, что для политика борьба за президентское кресло — пиар. Идеи, которые выдвигают «Новые люди», отметил специалист, не актуальны для россиян.

«Шансов на выборах у Даванкова, конечно, никаких. В лучшем случае, он может рассчитывать на третье или четвертое место, скорее — даже четвертое. Говорить о каких-то серьезных показателях просто нет смысла. Я бы оценил его электоральные возможности от половины процента до одного», — заключил Колчин.

Даванков подал документы в ЦИК на выдвижение в президенты России 25 декабря после того, как съезд «Новых людей» выдвинул его кандидатом на выборы. У парламентария в планах посетить несколько городов. Он стал самым молодым кандидатом в президенты. Даванкову 39 лет.