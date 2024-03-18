Эксклюзив 18 марта 2024, 13:15 Обратная связь в форме выборов. Что ждет Россию и как отреагирует Запад Политолог Гуреев: выборы в России вызвали замешательство на Западе Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press

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В России завершились выборы президента: явка стала рекордной в новейшей истории страны, составив 77,44%. По данным ЦИК, примерно 76 миллионов избирателей проголосовали за Владимира Путина. Таким образом, россияне избрали лидера демократическим путем и развеяли миф, который пытался навязать Запад. Об этом «360» рассказал политолог Данила Гуреев.

Далее — прямая речь.

Послесловие к выборам

Завершились выборы президента России, из которых можно сделать ряд принципиальных выводов. Во-первых, высокая явка и поддержка Владимира Путина свидетельствовали о том, что большая часть электората одобрила действия российского руководства.

Тот политический курс и то направление, которое выработано, имеет обратную связь через систему выборов. Следовательно, подтвердился тот факт, что население России с этим курсом согласно и другого курса не видит.

Формально дальнейшее развитие России уже определили. Недавнее послание президента Федеральному собранию можно было расценить как предвыборную агитацию. Это план дальнейших действий российского руководства на краткосрочную и среднесрочную перспективу.

Для нас это весьма хорошие новости, потому что политическая система в России сегодня максимально стабильна. По крайней мере вопросов удержания власти, внутренней дестабилизации на повестке дня не просто не стоит, их нет даже в далекой перспективе. Единственный момент — определенный внешнеполитический контекст, который может «подправить» ситуацию.

Но в целом складывающаяся экономическая ситуация и отсутствие внутриполитических кризисов говорят о том, что все будет хорошо. Система будет работать, и делать это эффективно.

РИА «Новости»

Взгляд с разных точек зрения

Если рассмотреть систему выборов с российской стороны, то они продемонстрировали консолидацию власти и населения в единое поле, развитие и работу демократических институтов внутри страны. Выборы показали, что, несмотря на не самое простое время, продолжение СВО, избирательная система работает.

Выборы успешно прошли как на всей территории прежней России, так и в новоприсоединенных регионах. Это говорит об эффективной работе демократических институтов.

Для нас это хорошо. Но если посмотреть с позиции западных стран, то сложилась не столь хорошая ситуация. Для них выборы президента и их результат стали, откровенно говоря, информационной катастрофой.

Западные лидеры пока еще особо не высказывались по теме выборов в России. Это обусловлено тем, что они сидят и думают: что сказать и как сделать это правильно?

Весь западноевропейский нарратив в отношении России строился на том факте, что это недемократическая страна, в ней не могут проводить нормальные системные выборы. По их мнению, установился авторитарный, чуть ли не тоталитарный режим, все зло, которое только можно описать.

Практика доказала обратное. Она показала, что в России демократии больше, чем в ряде западноевропейских стран, не говоря уже о Восточной Европе.

Теперь нужно придумать такой информационный повод, чтобы не сломать предыдущую систему нарратива, но вместе с тем продолжить выступать на антироссийских позициях.

Реакция Запада

Мое предположение таково: в ближайшие пару дней мы увидим, как буквально все западноевропейские лидеры в один голос будут кричать, что Россия — авторитарное государство. Политики скажут, что выборы в ней нелегитимны, хотя они их признают, поскольку непризнание принесет куда более худшие последствия, чем пустая риторика. Первым, кто скажет об этом, станет президент Франции Эммануэль Макрон.

РИА «Новости»

В целом западный нарратив не изменится. Правда, теперь станет куда сложнее провернуть легенду о том, что выборы в России <…> прошли неправильно и вообще это недемократический способ избрания власти.

Поставят в пример Украину — якобы оплот демократии при отсутствии выборов. Западноевропейским державам нужно будет крутиться и вертеться, чтобы обвинить Россию в авторитаризме.