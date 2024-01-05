Выборы 05 января 2024, 15:28 Ни предвыборной кампании, ни цели. Зачем Ирину Свиридову выдвинули в президенты Политолог Журавлев: кандидат Свиридовой наберет на выборах полтора процента Демократическая партия России

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В 2024 году на пост президента метят сразу две женщины, одной из которой стала Ирина Свиридова. Ее кандидатуру выдвинула Демократическая партия России. В политике женщина совсем недавно, но уже успела поучаствовать в выборах в Госдуму. «360» собрал все, что известно о Свиридовой.

О том, что кандидатом в президенты от Демократической партии России (ДПР) станет Ирина Свиридова, стало известно в конце декабря. По словам председателя партии Андрея Зорина, Свиридова будет женским лицом президентской кампании.

«Судя по всему, она-то и может стать тем страховочно-перестраховочным техническим кандидатом для того фантасмагорического расклада, когда [Николай] Харитонов, [Леонид] Слуцкий и [Вадим] Даванков, дескать, взбунтовались и покинули кампанию, чтобы, мол, навредить главному кандидату», — привел слова Зорина «Коммерсант».

Свиридова стала второй женщиной, которая будет участвовать в выборах-2024. Первая — блогер Рада Русских. Всего ЦИК принял документы у 11 претендентов на президентское кресло.

РИА «Новости»

Что известно о кандидате в президенты Свиридовой

В интернете информации о личной жизни Свиридовой крайне мало, а о политической — еще меньше. Известно, что она баллотировалась в Госдуму восьмого созыва по Тамбовскому одномандатному округу от партии «Зеленая альтернатива», но не прошла, набрав всего 2,16% голосов.

РИА «Новости»

Политик родилась 7 января 1988 года в поселке Строитель Тамбовской области. По данным портала «Мир24», Свиридова — выпускница Тамбовского государственного университета имени Державина. Работала экономистом в разных финансовых учреждениях, в том числе банке и казначействе. Сейчас находится в декрете и пишет кандидатскую работу.

«Я пишу кандидатскую диссертацию на тему популяризации русского языка. Мне очень интересна эта тема и очень хотелось бы развить нашу русскую культуру в большей степени», — говорила она.

После того как в интернете разлетелись откровенные фотографии Свиридовой, она закрыла свои социальные сети.

Что известно о Демократической партии России

Многие кандидаты в президенты уже выдвинули свои предвыборные тезисы и как минимум рассказали, что планируют делать на главном посту страны. Но не Свиридова, напомнил в беседе с «360» научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. По его словам, многие не знали и о Демократической партии России до выдвижения ее кандидата.

«Уже никто не помнит, что такое Демократическая партия. Я человек возрастной и еще смутно припоминаю что-то из 90-х. Уже в последней ельцинской Думе, по-моему, никакой Демократической партии не было. Эта партия предполагает вопрос: „А кто вы вообще и за что голосовать?“» — отметил политолог.

РИА «Новости»

Шансы Ирины Свиридовой на выборах президента России в 2024 году

Предвыборной кампании нет, информации о кандидате — тоже, а значит, и голосовать никто за Свиридову не будет. Журавлев подчеркнул, что и задачи победить в гонке за президентское кресло ни у нее, ни у других политиков нет.

Главная цель — обзавестись статусом кандидата в лидеры страны. По мнению специалиста, это дает определенные права и преференции.

Именно из-за отсутствия информации можно предположить, что займет [Свидирова] скромное место. Даже если станет единственным кандидатом оппозиции, наша оппозиция очень немногочисленна. <…> Поэтому это, скорее, заявка на участие в политике. «Смотрите, какие мы крутые, мы в президентских выборах участвуем». Дмитрий Журавлев политолог

Свиридова, предположил Журавлев, хочет прославить себя и стать единственным кандидатом от оппозиции, который будет стоять в одному ряду с ведущими политиками страны. Обе идеи вполне достижимы, заметил политолог, но бессмысленны.

«Кандидат от оппозиции наберет свои честные полтора процента. Это при условии, что они все договорятся за нее голосовать, что маловероятно. Наша либеральная оппозиция умеет ходить только шеренгой. Строем они ходить не могут, потому что никогда не договорятся, кому идти первым», — заключил Журавлев.