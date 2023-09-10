Выборы 10 сентября 2023, 17:33 Явка на выборы депутатов Заксобрания в Запорожской области составила почти 67% Избирком Запорожской области: явка на выборах в Заксобрание составила 66,83% РИА «Новости»

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Явка 10 сентября на 15:00 (по московскому времени) на выборах депутатов Заксобрания Запорожской области составила 66,83%. Об этом сообщили в Telegram-канале избирательной комиссии региона.

На выборах депутатов Мелитопольского городского Совета первого созыва проголосовали 59,19% избирателей.

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«В 14:00 закрылись избирательные участки в сельской местности. Начался подсчет голосов», — передали в избиркоме.

В городах голосование длилось на два часа дольше — до 16:00.

Кроме того, как сообщили в избирательной комиссии, проукраинские злоумышленники несколько раз заявляли о «минировании» участков. Избирателям напомнили, что все помещения проверяли сотрудники МЧС — никаких взрывчатых веществ там не обнаружили, везде работала охрана.

«Пусть террористический режим не тешит себя иллюзиями — <…> все у нас будет хорошо», — заключили в избиркоме.

Избирательные участки в ДНР и Херсонской области закрылись в 15:00. Регионы показали высокую явку на выборы. Рекордсменом стала Донецкая Народная Республика — более 76%. Всего в регионе насчитывалось 700 стационарных и выездных участков.

Голосование на выборах депутатов разного уровня закончилось в ЛНР, явка там достигла 72,53%, также начался подсчет голосов.

Наблюдатели из США Клейн Престон IV и Стивен Ли Гилл побывали на выборах в Донецке, Мариуполе и других городах ДНР. Они рассказали, что избиратели были действительно счастливы. Все стандарты — соблюдены, выборы свободные и настоящие, подчеркнули зарубежные гости. Попытки киевского режима сорвать голосование не увенчались успехом.