Выборы 21 июля 2023, 19:08 ✅ Выборы в Подмосковье — 2023. Инструкция по голосованию Московская область готовится к губернаторским и муниципальным выборам РИА «Новости»

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Московская область готовится к губернаторским и муниципальным выборам. Они пройдут с 8 по 10 сентября 2023 года. Кто имеет право участвовать в голосовании, как сделать это очно, дистанционно и по месту нахождения — в материале «360».

1 Единый день голосования — 2023 в Московской области Выборы губернатора Подмосковья, депутатов Советов депутатов в 10 городских округах, а также дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу № 17 пройдут в сентябре. Для удобства на это отвели три дня — 8-е, 9-е и 10-е число. Все участки оснастят веб-камерами для решения организационных и спорных вопросов с избиркомом. Кроме того, на протяжении всех трех дней в помещениях будет работать видеонаблюдение. РИА «Новости»

2 Кандидаты на должность губернатора Московской области Регистрация кандидатов на пост губернатора Подмосковья завершилась 14 июля, ее прошли четверо из пяти выдвиженцев. Они собрали необходимое количество подписей муниципальных депутатов региона и подали документы согласно законодательству. Действующий глава региона Андрей Воробьев пойдет на выборы в третий раз: до этого он избирался в 2013 и 2018 годах. Его поддерживает партия «Единая Россия». Инаугурация Андрея Воробьева, 2018 год / Викимедиа Для депутата Московской областной думы Кирилла Жигарева из ЛДПР выборы-2023 станут вторыми. Пять лет назад политик набрал лишь 5,77% голосов. Александр Наумов из КПРФ и Анатолий Никитин из партии «Справедливая Россия» будут участвовать впервые. Оба кандидата — также депутаты Мособлдумы. Борис Надеждин от партии «Гражданская инициатива» не прошел регистрацию.

3 Кто имеет право участвовать в голосовании Голосовать может любой совершеннолетний гражданин России, предъявив паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Лишены права голосовать те, кто отбывает наказание в местах лишения свободы. По данным 1 июля 2023-го, на территории Московской области зарегистрировано 6 033 678 избирателей. РИА «Новости»

4 Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) Выборы 2023 года отличаются тем, что проголосовать можно не только традиционным способом, на избирательном участке, но и с помощью ДЭГ — дистанционного электронного голосования. Для этого нужно иметь регистрацию в Московской области и подтвержденную учетную запись на едином портале «Госуслуги». Не ранее чем за 45 дней до первого дня выборов, то есть с 24 июля, и не позднее 4 сентября включительно необходимо подать заявку на «Госуслугах» через свой аккаунт. Таким образом участники ДЭГ будут исключены из списков очных избирательных участков. Проголосовать онлайн можно будет в течение трех дней с 08:00 до 20:00. После входа на «Госуслуги» человек получит доступ к электронному бюллетеню на специальном портале. РИА «Новости»

5 Очное голосование на избирательных участках Избирательные участки будут открыты с 08:00 до 20:00. Найти их адрес и телефон, узнать состав избирательной комиссии можно на сайте избиркома Московской области. Чтобы проголосовать очно, нужно прийти на участок с российским паспортом или иным документом, удостоверяющим личность и выданным уполномоченным государственным органом, например военным билетом либо временным удостоверением (его выдают на период оформления нового паспорта). Избирательная комиссия выдаст бюллетень со списком кандидатов. После того как выбор будет сделан, бланк необходимо опустить в опломбированный ящик. Случайно испорченный бюллетень можно вернуть избирательной комиссии и попросить новый. РИА «Новости»

6 Голосование по месту нахождения Механизм «Мобильный избиратель» предоставит возможность голосовать на любом удобном избирательном участке — вне зависимости от места регистрации, сообщила избирательная комиссия Московской области. Для этого нужно подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения и указать выбранный участок. С 24 июля по 4 сентября заявку можно подать в МФЦ, территориальной избирательной комиссии (ТИК) или через портал «Госуслуги». С 30 августа по 4 сентября — в участковой избирательной комиссии. Список ТИК, которые принимают и обрабатывают заявления жителей, планирующих голосовать по месту нахождения, можно посмотреть здесь. РИА «Новости»

7 Могут ли проголосовать инвалиды Избирательная комиссия Московской области заверила, что для инвалидов, которые по каким-то причинам не смогут или не захотят голосовать онлайн, создадут все условия для участия в выборах. Большинство участков оборудованы пандусами, а там, где их нет, установят временные. Для удобства слабовидящих обещают изготовить трафареты: они позволят самостоятельно заполнить бюллетень с помощью рельефно-точечного шрифта Брайля. Все информационные плакаты будут выполнены крупным шрифтом. Чтобы проголосовать на дому, нужно сообщить об этом избирательной комиссии своего участка не позднее 16:00 дня голосования.