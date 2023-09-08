Выборы 08 сентября 2023, 13:33 «Для них это праздник». Жители Краснодона в ЛНР с раннего утра занимали очередь на голосование Сенатор Лантратова: жители ЛНР с утра занимали очередь на избирательные участки

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Для жителей Луганской Народной Республики голосование стало настоящим праздником. В Краснодоне многие занимали очередь на избирательные участки еще с раннего утра, рассказала сенатор от ЛНР Дарья Лантратова.

«В первый час работы мы побывали в Краснодоне, и члены избиркома рассказали, что люди занимали очередь еще до того, как открылся избирательный участок. Люди действительно ждали этого события, для них это праздник», — сообщила Лантратова.

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По ее мнению, люди видят в выборах еще один шаг к восстановлению и налаживанию мирной жизни. Голосовать приходят всей семьей, коллективами, с друзьями. Для этого на участках создана атмосфера, а на некоторых — там, где это безопасно, — даже решили провести концерты и выставки, посвященные России.

В нарядном платье и бигуди

На участках соблюдаются все правила голосования. Члены избиркомов дают все необходимые объяснения, сопровождают избирателей практически «за ручку». Такое внимание дорогого стоит, заметила сенатор.

Она добавила, что не у всех была возможность прийти на избирательный участок и проголосовать в торжественной атмосфере. Жители зон недалеко от мест боев голосовали дома. Но и для них это стало важным событием.

«Во время досрочного голосования мы с членами комиссии ездили в Кременную. Когда пришли к пожилой женщине, это было в начале девятого утра, она встретила нас в нарядном платье, с бигуди на голове. Рассказывала, сколько всего у нее связано с Россией, сколько друзей у нее в Москве, говорила на роскошном, богатом русском языке», — вспомнила Дарья Лантратова.

По ее словам, еще один местный житель, 93-летний мужчина, заранее подал заявление и очень просил, чтобы к нему пришли в первую очередь. Вспоминал Великую Отечественную войну и признавался: он гордится, что живет в России.