Выборы 18 марта 2024, 11:43 Данные об итогах выборов президента России покажут на уличных экранах более 400 млн раз Телеканал «360»

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Жителей крупных российских городов информируют о результатах голосования на выборах президента с помощью больших уличных экранов. Обновляемые в реальном времени данные Центризбиркома транслируют в Москве, Екатеринбурге, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Самаре, Челябинске, Уфе, Воронеже, Волгограде и Тюмени.

Трансляцию организовали медиахолдинг МАЕР и ТАСС с помощью единой централизованной системы управления экранами и собственной запатентованной технологии Lightborn. Сеть управления диджитал-конструкциями изолирована от интернета, что полностью исключает внешнее проникновение.

«Для нас было важно как можно оперативнее дать информацию об итогах выборов президента РФ. Сразу после закрытия избирательных участков 17 марта, как только мы получили первые официальные данные по подсчету голосов от Центральной избирательной комиссии, они появились на цифровых уличных экранах МАЕР по всей России. Впервые о результатах президентских выборов люди узнали прямо на улицах. И здорово, что мы сможем за три дня обеспечить свыше 400 миллионов визуальных контактов с этой информацией!» — отметил владелец и генеральный директор медиахолдинга МАЕР Константин Майор.

Телеканал «360»

Ночью 17 марта журналисты собрались на новой локации в Москве, чтобы отслеживать предварительные результаты президентских выборов. Крупноформатный цифровой медиафасад площадью 300 квадратных метров хорошо видно с Третьего транспортного кольца и Тульской эстакады.

Этот медиафасад стал вторым на архитектурном сооружении длиной 400 метров. Экраны установили так, чтобы изображение было видно в разных направлениях автомобильного потока.

Суммарный эксклюзивный охват медиафасадов составляет более одного миллиона визуальных контактов в сутки. Современное техническое оснащение и заметный формат экранов позволяют развивать новый для страны медиаканал с уникальной аудиторией.

Телеканал «360»

В октябре прошлого года на цифровых фасадах в столице начали показывать фотографии и новости о ключевых событиях в стране и мире. В конце 2023-го на крупноформатных экранах в Москве и еще 10 городах России транслировали цитаты президента Владимира Путина о достижениях страны.

В феврале 2024 года организовали показ ключевых цитат главы государства из послания Федеральному собранию. За пять дней суммарное количество визуальных контактов с информацией превысило один миллиард.