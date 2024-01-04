Выборы 04 января 2024, 13:58 Блуждающий форвард с экоповесткой. Что известно о блогере Баташеве, который собрался в президенты Политолог Маркелов: у эколога Баташева нет шансов на выборах-2024 РИА «Новости»

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В 2024 году за президентское кресло поборется блогер-эколог Анатолий Баташев. У него богатый опыт в различных избирательных кампаниях, а одна из главных целей — уделить внимание проблемам экологии. Что еще известно о кандидате, выяснил «360».

Баташев стал одним из трех самовыдвиженцев, которых допустили до президентских выборов. Для него это не первая избирательная кампания. Он не раз претендовал на пост главы Балашихи, выяснил сайт moscow.media, и собрался выдвигать свою кандидатуру на выборы президента в 2018 году.

Однако тогда закрыли мусорный полигон «Кучино» в Балашихе и мотивация занять пост главы государства исчезла, рассказывал «Коммерсанту» Баташев. Блогер уверял, будто бы именно с его подачи в городе очистили реку Пехорку, а в Подмосковье начали мусорную реформу.

РИА «Новости»

Говорил Баташев не только об экологических проблемах Московской области, но и других регионах. Например, раскритиковал работу краснодарских чиновников по формированию санитарно-защитной зоны вокруг свалки в станице Полтавской Красноармейского района Кубани, в которую по каким-то причинам попал мусорный полигон, выяснил «Утренний Юг».

Кроме того, блогер проводит различные исследования по поводу изменения климата и загрязнению окружающей среды, а также изучает взаимосвязь между человечеством и природой, создает проекты по разработке экологически чистых технологий.

По данным сайта greenpartyrb.ru, Баташев преподает в вузах и рассказывает студентам о важности сохранения экологии. Блогер поддерживает создание заповедников и парков, в которых животные и растения могут жить в естественных условиях обитания.

Краткая биография Анатолия Баташева

Баташеву 48 лет. Он родился во Владивостоке в семье журналистов. Юношеские годы будущий эколог провел в Кабардино-Балкарии. Будучи школьником, участвовал в первом сезоне телеолимпиады «Умники и умницы».

Получать высшее образование уехал в столицу — в МГИОМО на факультет международных отношений. После окончания учебы начал работать политконсультантом. Участвовал в более 40 предвыборных кампаниях разных уровней на позициях социолога, райтера, аналитика, пресс-секретаря, заместителя руководителя штаба и других.

С 2008 года по 2010-й блогер был советником председателя правления Пенсионного фонда России, а в 2015-м — советником главы Балашихи, но спустя год покинул пост, чтобы баллотироваться в президенты страны.

РИА «Новости»

Что планирует делать Баташев на посту президента России

На этот раз Баташев заявил, что идет на выборы не только с экологической повесткой. В своей президентской программе он планирует в том числе уделить внимание воспитанию патриотизма в детях и сохранению российской культуры.

«Я буду баллотироваться как самовыдвиженец. Я уже собрал необходимую группу избирателей в свою поддержку, присутствовали более 500 человек, как и положено. Подписи собрали, необходимые документы заверили нотариально и передали в ЦИК», — рассказывал Баташев интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

На посту президента он хочет самореализовываться и решать важные для страны стратегические, культурные и экологические вопросы.

Блогер планирует выйти за рамки Подмосковья, чтобы уже на федеральном уровне разбираться с социальными проблемами, заниматься бюджетной и транспортной политикой и говорить об истории государства.

РИА «Новости»

Есть ли у Баташева шансы на выборах президента 2024

Баташев вряд ли доберется до участия в грядущих выборах, заметил политический советник Сергей Маркелов. В беседе с «360» он назвал подход эколога к предвыборной кампании банальным и коммерческим.

«Это (Баташев — прим. ред.) такой блуждающий форвард, который пытается делать себе имя на знаковых избирательных кампаниях, поэтому баллотировался и по Балашихе в свое время, и [на выборы] в 2018 году. Пытается везде мелькать. И, соответственно, нигде никогда не избирался. Я думаю, не изберется», — сказал политолог.

По словам Маркелова, Баташев позиционирует себя прозападным человеком, что не совсем подходит для российской политики. Поддержки с таким подходом, выразил уверенность собеседник «360», экологу ждать не стоит. Для блогера выборы — простой хайп, подчеркнул политолог.

«Первый признак принятых документов от самовыдвиженца — это показатель того, что он беззубый, что никому не мешает <…> На этом все закончится. Соберет три с половиной подписи и никуда не пойдет», — добавил Маркелов.

Баташев как кандидат никому не интересен ни с политтехнологической, ни с идеологической, ни с политической точки зрения, резюмировал собеседник «360».