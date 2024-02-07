Эксклюзив 07 февраля 2024, 00:41 «Жить в опасениях — не наша история». Валуев оценил вероятность ядерной войны Депутат Валуев: ядерное оружие сдерживает Запад от нападения на Россию Телеканал «360»

Читать 360tv в

В мире все чаще начинают говорить о приближении Третьей мировой войны и том, что она будет ядерной. Депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета ГД по туризму и развитию туристической инфраструктуры Николай Валуев рассказал Аксинье Гурьяновой на стриме «360», насколько это реально и стоит ли опасаться катастрофы.

Бывший боксер отметил, что опасаться ядерной войны не стоит, но нужно быть готовыми к ней.

«Жить в опасениях — не наша история, а вот готовится к войне, точнее быть готовыми к войне, всегда надо». Николай Валуев Депутат Госдумы

Валуев припомнил предысторию этой ядерной истерии, начиная со времен распада СССР. Те годы депутат назвал катастрофой и людской трагедией, а политические отношения — пиром во время чумы. Тогда, 30 лет назад, изменились не только границы.

«Изменились границы, соответственно, огромное количество не только вооружения, но и наших баз, наших рубежей, которые должны были по замыслу остановить врага, они остались вообще в других государствах, и границы прошли там, где они были условными», — пояснил собеседник издания.

С развалом Советского союза рухнула экономика, промышленность, мощь которой обеспечивала армию. За это время изменилась концепция ведения боевых действий и оснащения ВС РФ. Валуев отметил, что власти в те годы сделали единственно правильный шаг — убрали все ядерное вооружение, вплоть до бомбардировщиков.

«Потому что сегодняшняя история с Украиной доказывает, сколь опасно, если такое оружие окажется в руках политических клоунов, людей, которые мыслят не категориями геополитики и настоящими политическими категориями, а просто воспитаны на комиксах и мемах», — заявил Валуев.

Депутат отметил, что ядерный конфликт не может быть локальным, и это базовое непонимание с бывшими «коллегами». В НАТО не понимают, что есть черта перехода от войны с помощью простых вооружений к ядерному оружию. Валуев считает, что только ядерное оружие сдерживает Запад от нападения на Россию.

«Ядерная война — она реальна. <…> Только есть единственная надежда, что все-таки среди всей этой своры есть люди, к голосам которых прислушиваются даже они», — подытожил собеседник издания.