Что ждет Владимира Зеленского после российской спецоперации | 360°

Эксклюзив 01 ноября 2022, 18:59 Зеленский начал игру, которую не может завершить самостоятельно. Но кукловоды не будут защищать его до конца Публицист Новоселов: Зеленский — заложник обстоятельств и тех, кто дергает его за ниточки Владимир Зеленский / Офис президента Украины

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Публицист Иван Новоселов в специальной колонке для «360» рассказал, что может ждать президента Украины Владимира Зеленского в будущем — когда его дела действительно пойдут плохо.

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Далее — прямая речь.

Несмотря на созданный в западных СМИ образ супергероя, Зеленский просто человек. Он не великий лидер, не идеолог, не администратор, не экономический гений.

Личная харизма и актерское мастерство принесли ему популярность, он привлек внимание влиятельных олигархов. И у кого-то возникла светлая идея, что актер, сыгравший президента на телевидении, может сыграть президента и в реальной жизни. Так и случилось. Вряд ли его можно назвать особенным героем или злодеем, он просто заложник обстоятельств и тех сил, которые дергают его за ниточки.

Владимир Зеленский в 2019 году / РИА "Новости"

Даже если бы он захотел играть независимую игру, у него нет никакой команды поддержки, нет собственных советников: его окружают просто представители различных политических сил Украины. Возможно, если бы Зеленский действительно строил политическую карьеру и начал хотя бы с поста губернатора, он мог бы приобрести собственную базу поддержки и стать настоящим президентом.

Сейчас же он играет роль жесткого национального лидера и живет в условиях постоянного и высокого стресса, поскольку к этой роли он не готов. На Украине ходят упорные слухи, что глава государства принимает серьезные стимуляторы, чтобы сохранить способность работать.

Неизвестно, что действительно думает Зеленский о сложившейся ситуации. Весьма вероятно, что он лично курирует направление информационной войны против России и добился больших успехов, завоевав своими постановками поддержку всего западного мира.

Хотя он остается полностью зависимым от других сил на Украине, эти силы используют его как лицо для своей кампании по сбору средств с Запада. Выбить из американцев и европейцев сотни миллиардов долларов дорогого стоит, даже если для этого потребовалось всего лишь обмануть тех, кто хотел быть обманутым.

Поскольку Украина превратилась в черную дыру, где закон зависит исключительно от воли находящихся у власти сил, никто точно не знает, куда именно уходят деньги и оружие, которыми Запад ее накачивает. Никто и никогда не узнает, если какая-то их часть окажется совершенно в другом месте. У Зеленского не может не быть персонального запасного плана, и вряд ли он останется в стране, если дела действительно пойдут плохо

Если бы Зеленский был действительно сильным и независимым лидером, ему следовало бы обратить внимание на пример Слободана Милошевича. Хотя его до сих пор винят в том, что он сдался НАТО в июне 1999 года, когда сербская армия еще не была разбита, его решение спасло множество жизней. Сербия не могла бороться с НАТО, как и Украина не может бороться с Россией. И продолжение конфликта привело бы лишь к бессмысленным жертвам.

Режим Зеленского начал играть в игру, которую не может закончить самостоятельно. Хотя Зеленскому удалось привлечь множество спонсоров, он не может предъявить им серьезных результатов. Они начинают терять интерес к этой клоунаде с новостями из параллельной реальности. Президент Украины должен понимать, что его кукловоды не будут защищать его до конца и что Россия не согласится на меньшие уступки со стороны Украины, чем в свое время Североатлантический альянс по отношению к Югославии.

Владимир Зеленский / Офис президента Украины

За прошедшие годы и месяцы у властей Украины было множество возможностей сделать разумный и не влекущий за собой унижений выбор, который мог бы спасти Украину и даже ее действующее правительство.

Но они всякий раз и при всякой возможности выбирали путь, ведущий к неизбежному краху.