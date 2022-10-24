Западу не стоит ожидать радикальных изменений во внешней политике России. Она всегда будет защищать суверенитет и народ | 360°

Эксклюзив 24 октября 2022, 20:08 Западу не стоит ожидать радикальных изменений во внешней политике России. Она всегда будет защищать суверенитет и народ Публицист Новоселов: оппозиция поддерживает почти все решения президента Путина РИА "Новости"

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Публицист Иван Новоселов в колонке для «360» ответил на вопрос о том, что будет, если в России к власти придут представители оппозиции. Захотят ли они возобновлять отношения с Европой?

Прежде всего стоит опровергнуть один популярный миф. Самая популярная оппозиционная партия в России — это Коммунистическая партия Российской Федерации, КПРФ. У нее большое представительство в Государственной думе и региональных органах власти, у нее есть влияние на внутреннюю и внешнюю политику страны.

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При этом у нее нет радикальных разногласий с правящей партией. Коммунисты — конструктивная оппозиция, и даже если они придут к власти, внешняя политика государства не изменится.

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РИА "Новости"

Разумеется, те на Западе, кто задает подобные вопросы, видят российскую оппозицию по-другому. Вероятно, они представляют себе уличных маргиналов какими-то гипотетическими борцами за свободу, подобно тем, кто вышел на улицы в 1991 году на защиту демократической России.

Да, на тот момент в СССР действительно были сильны протестные настроения, и те, кто вышел на улицу в 1991-м, действительно выступали за свободу. Правда, очень многие из них позднее пожалели о своем выборе, а Россия получила хорошую прививку от подобных настроений, посмотрев на результаты победы демократии.

В любом случае Запад не понимает, что российская непарламентская оппозиция не имеет ничего общего с настоящей борьбой за свободу и ее действия не вызывают симпатии у населения России. Да, им удается завлекать в свои сети небольшую часть молодежи, которой хочется побузить. В реальности за ними ничего не стоит, и даже их сторонники, повзрослев, отворачиваются от них.

Их можно сравнить с Коммунистической партией США по популярности, актуальности и шансам прихода к власти. Если бы не поддержка Запада и не финансирование их медийной активности, они бы уже давно исчезли естественным путем, что сейчас и происходит.

Также нужно уточнить кое-что насчет слов «разрушенные отношения с Европой». Это может показаться мелочью, но на самом деле это искажение фактов, самый настоящий фейк. Почему? Потому что Россия не разрушала отношения с Европой.

Москва не просила вводить антироссийские санкции, разрывать экономические связи, замораживать российские активы, высылать и травить дипломатов, открыто угрожать и поставлять оружие украинскому режиму. Нельзя говорить, что Россия стала инициатором разрушения отношений с Европой.

Можно сказать, что Россия разрушила свои отношения с Украиной, но с Европой дела обстоят иначе. Европа сама сделала свой выбор, сама решила поддержать в этом конфликте Украину и разрушить отношения с Россией вместо того, чтобы поддержать Россию или сохранить нейтралитет. Это был выбор Европы.

Теперь вернемся к первоначальному вопросу. Что произойдет, если российская оппозиция придет к власти?

РИА "Новости"

Если мы говорим о внутренней политике, то здесь у оппозиции действительно имелись некоторые разногласия с правящей партией, и они, несомненно, многое изменили бы, особенно в социальной и экономической сферах, поскольку выступают за усиление роли государства и снижение уязвимости перед внешними факторами.

Однако нынешнее правительство также придерживается сходного экономического курса, так что радикальных изменений не будет даже здесь.

Что же касается международной политики, то оппозиция полностью поддерживает нынешнюю политику России по всем вопросам и практически все решения президента Владимира Путина, в том числе спецоперацию на Украине. Стоит отметить, что предложение о признании ДНР и ЛНР, положившее начало спецоперации, было разработано и представлено оппозицией, а именно — КПРФ.

С учетом всего вышесказанного Западу, Европе или кому-либо еще не следует ожидать никаких радикальных изменений в международной политике России в обозримом будущем. Люди у власти могут поменяться, но общий курс останется прежним: Россия будет и дальше защищать свой суверенитет, свой народ и свою культуру.