Для достижения глобального мира лучше всего оставить Россию в покое | 360°

Эксклюзив 17 октября 2022, 19:13 Для достижения глобального мира лучше всего оставить Россию в покое Публицист Новоселов: для достижения мира Западу нужно оставить Россию в покое РИА «Новости»

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Есть ли шансы, что Запад смягчится по отношению к России после ухода Владимира Путина и мы начнем работать над устранением наших разногласий? Об этом в колонке для «360» порассуждал публицист Иван Новоселов.

Это маловероятно. Да, возможно, в 2024 году Путин выдвинет кандидатуру преемника и не будет избираться на новый шестилетний срок. Учитывая политическую ситуацию в России, на сегодня никакая другая партия не сможет выдвинуть достаточно популярного кандидата, который одержит победу над «Единой Россией», даже коммунисты.

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Кстати, Коммунистическая партия — совершенно реальная и самая популярная оппозиционная партия в России, хотя Запад пытается представить ведущими лидерами оппозиции каких-то уличных популистов с уголовным прошлым.

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РИА «Новости»

Что касается шансов на примирение после 2024 года, это будет зависеть исключительно от действий Запада и разрешения украинского кризиса. Если кризис не будет разрешен, Путин будет баллотироваться еще на один срок или выберет более воинственного преемника, который сосредоточится на международных вопросах и обороне (например, Дмитрий Медведев).

Если же кризис завершится, в качестве преемника лучше подойдет кандидатура человека, который будет уделять больше внимания внутреннему развитию и вопросам экономики (например, Михаил Мишустин).

Конфликт на полях сражений и экономическая война требуют разных подходов. Есть ли шанс остановить это? Разумеется. Однако, чтобы «смягчиться», нужно сделать очень многое, причем без всяких условий.

РИА «Новости»

На самом деле, дружественное отношение к России всегда было, есть и будет лучшим способом обеспечить долгосрочный мир. Для начала, может быть, не стоило финансировать в России НКО, продвигавшие американскую повестку? Может быть, не стоило бездоказательно обвинять Россию и ее лидера в преступлениях?

Может, не стоило поддерживать бунты на Украине, которая наиболее важная страна для России? Может, продолжать политику холодной войны после распада СССР было не слишком разумно?

Для достижения глобального мира лучше всего и проще всего оставить Россию в покое, торговать с ней и признавать ее интересы. И не важно, кто именно занимает пост президента.

Смягчатся ли западные страны по отношению к России? Вряд ли это случится, если мы не придем к новому миропорядку, который будет учитывать интересы России, Китая, Индии, Индонезии, Пакистана, Ирана, Египта, Нигерии, Бразилии и множества других региональных держав, которые постоянно находятся под давлением Западного блока, пытающегося предотвратить появление конкурентов.

Нам нужно установить многополярный мир. Нам нужны региональные державы с собственными проектами интеграции, нужны равноправные экономические связи между этими державами и интеграционными блоками, чтобы установить долгосрочный мир и сделать шаг вперед к равноправной интеграции в планетарном масштабе.

Попытки создать «остров благополучия», который будет процветать за счет остального мира, — тупиковый путь. При нем постоянные конфликты просто неизбежны. Достижение настоящей демократии невозможно без удовлетворения базовых потребностей людей, поэтому все попытки ее насаждения обречены на провал.