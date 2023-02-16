Эксклюзив 16 февраля 2023, 16:05 «Повторение Крымской весны». Запад испугался СССР 2.0 Политолог Самонкин: РФ поддержит любое решение Южной Осетии и Абхазии по укреплению связей Почетный караул с государственными флагами Республики Абхазия и Российской Федерации / РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин 17 февраля встретится с белорусским коллегой Александром Лукашенко, также в Москву прибудут лидеры Абхазии и Южной Осетии. Накануне годовщины СВО речь может пойти о воссоединении этих республик с Россией, заявили некоторые эксперты. Однако председатель коллегии Центра исследований и развития Евразийства Юрий Самонкин уверен: Москва поддержит любые предложения в сфере углубления отношений и укрепления торговли, но речи о «СССР 2.0» не идет.

Далее — прямая речь собеседника «360».

Возможно ли воссоединение

Действительно возможно, что мы можем вернуться в такой формат обсуждения. Вероятно, инициатива связана с повторением Крымской весны (присоединение полуострова к России — прим. ред.) или событий 30 сентября 2022-го (воссоединение ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией — прим. ред.).

Необходимо учитывать экономическую последовательность этих инициатив: какая там торговля, на что ориентируются республики, в каком промежутке они могут интегрироваться в единое экономическое пространство. Или будет усиление кооперации ЕАЭС? Остается только гадать.

Празднование Дня независимости в Цхинвале, 2009 год / РИА «Новости»

Мы поддержим любое решение лидеров республик. Несмотря на то что Запад признает или нет факты такого интеграционного углубления, вопрос воссоединения будет полностью поддержан.

Россия будет руководствоваться собственными национальными интересами. Если главы республик попросят о воссоединении, мы этот вопрос будем рассматривать на референдуме, в котором поучаствуют сами жители.

Если речь идет об углублении и создании дополнительных зон торговли или интеграции Абхазии и Южной Осетии в ЕАЭС, мы тоже эту инициативу поддержим. Россия признает их абсолютный суверенитет.

В целом такие переговоры можно оценить только положительно. В преддверии годовщины СВО это действительно нужная инициатива, наши стратегические партнеры и союзники заинтересованы в визите в Москву.

Дмитрий Медведев и Эдуард Кокойты во время церемонии подписания в Кремле Договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи между Российской Федерацией и республиками Абхазия и Южная Осетия, сентябрь 2008 года / РИА «Новости»

Белоруссия не уйдет к Западу

В этом году темпы экономического роста Белоруссии внутри Евразийского экономического союза показывают стабильные результаты. Хотя мы давно живем в санкционном и постпандемийном периоде истории, экономика и торговля действительно усиливаются.

Кроме того, сейчас западные товары, которые ушли с российского рынка, часто замещают белорусскими: по качеству они оказываются даже лучше европейских. Поэтому необходимо укреплять российско-белорусские отношения в рамках Союзного государства.

Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Минске / РИА «Новости»

Если даже Белоруссия не согласится на единую интеграцию по сценарию Донбасса и Крыма, все равно Союзное государство существует. В принципе, Белоруссия устраивает нас в формате развития того суверенитета, в котором она состоит в рамках ЕАЭС, ОДКБ и других интеграционных альтернативных изменений.

Потому что в сторону Запада, ЕС, США и НАТО Белоруссия не пойдет — события 2020 года тому свидетельство.

Не думаю, что Минск согласится на референдум: в республике есть собственная элита и вертикаль власти Лукашенко, которую он выстраивал множество лет. Но в рамках углубления интеграции, еще большего укрепления отношений, мне кажется, предстоит [обсуждение].

СССР 2.0 не будет

Запад со времен Хилари Клинтон говорит, что мы не должны допустить ресоветизацию региона.

Извините, мы с этим не согласны: это наш континент, наш материк, наши национальные интересы.

Возникает вопрос: мы же не лезем к вам на континент со своим уставом, интересами, не пичкаем Мексику и Канаду против вас. Почему вы лезете в наш Евразийский регион и пытаетесь оторвать стратегически важных партнеров? Это очередная истерия Запада просто на ровном месте.

Они недовольны интеграционными процессами, которые происходят в пространстве Евразии с 2010 года. Все началось с создания Таможенного союза России с Белоруссией и Казахстаном, к которому потом присоединились Киргизия и Армения.

И экономические санкции мы пережили, и пандемию коронавируса, а сейчас пережили такое мощное информационное давление.

Михаил Мишустин на совместном фотографировании глав делегаций Евразийского межправительственного совета, февраль 2023 года / РИА «Новости»

В понимании западной и либеральной прессы, которые выступают проводником интересов Вашингтона, мир должен быть исключительно однополярным, подконтрольным ЕС и США. А на пространстве Евразии не должно быть никакой интеграции — всем бывшим республикам нужно идти в сторону влияния Евросоюза и НАТО. Как это произошло с Молдавией, Грузией и Украиной.

Сейчас Украина фактически распалась, на кону стоит вопрос, будет ли название «Украина» существовать в будущем. Грузия за свою западную политику в 2008 году лишилась части территорий, а Молдавия идет по пути румынизации, там резкое падение уровня жизни.

ЕАЭС в соответствии с уставными принципами торговли не является вторым СССР, потому что он выходит за пределы постсоветского пространства и создает свободную торговлю с теми странами, которые не хотят жить в однополярном мире: Вьетнамом, Ираном, Индией, КНР, Кореей и так далее.

Сейчас все центры силы создают свои интеграционные объединения: теми же самыми вопросами занимаются в Африке и Латинской Америке.

Поэтому никакого возвращения к СССР сейчас нет, речь идет о создании благоприятных условий миграции, работы, культуры, торговли в рамках ЕАЭС.