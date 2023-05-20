Власть 20 мая 2023, 00:19 Замгенпрокурора России принял участие в XIV Международном экономическом форуме Замгенпрокурора России Городов принял участие в МЭФ в Казани

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Заместитель Генерального прокурора России Петр Городов принял участие в XIV Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum 2023». Он выступил на сессии «Защита прав предпринимателей и инвесторов в России и странах Организации исламского сотрудничества», сообщили на сайте ведомства.

Городов прибыл в Казань на форум по поручению Генпрокурора страны Игоря Краснова. Представитель надзорного ведомства в рамках выступления заявил, что в последние годы наблюдались сложности в планомерном экономическом развитии разных государств. Несмотря на пандемию, агрессивную западную политику и сложности с экспортом и импортом товаров, органы власти, бизнес и институты гражданского общества работают как слаженный механизм.

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После начала спецоперации работа по защите прав предпринимателей адаптировали к новым реалиям. Также по поручению Краснова перестроили деятельность по многим направлениям. По словам Городова, принятые ведомством меры положительно сказались на сфере защиты прав субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности. Только за 2022 год прокуроры пресекли более 214 тысяч нарушений закона. Также специалисты не допускали сбои в реализации профильного нацпроекта, программ развития малого и среднего бизнеса и льготного кредитования.

Городов подчеркнул, что благодаря принятым мерам удалось оградить предпринимательскую деятельность от бюрократического произвола и «навязчивого контроля». Число запланированных проверок на 2023 год оказалось рекордно низким. Свыше двух третей предложений контролеров отклонили, уточнил Городов.

Он также добавил, что на данный момент приоритетом в работе прокуратуры является поддержка предпринимателей в условиях частичной мобилизации.