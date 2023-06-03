Власть 03 июня 2023, 16:30 Захарова заявила о неспособности США отделить контроль над вооружениями от политического контекста МИД России: США не отделят контроль над вооружениями от политического контекста Unsplash

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Власти США делают вид, что кризис в сфере контроля над вооружениями не связан с американской политикой, враждебной по отношению к России. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на выступление советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана.

«Отмечаем, что каких-либо принципиально новых моментов, которые откликались бы на российские озабоченности и учитывали наши позиции, в них, по сути, нет», — рассказала официальный представитель МИД.

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Захарова отметила, что речь идет о призывах к России возобновить взаимодействие с США в области контроля над вооружениями и создать новое соглашение, но на условиях Америки.

Официальный представитель министерства подчеркнула, что Россия никогда не отказывалась от политико-дипломатических методов обеспечения безопасности. Но они могут быть эффективными только при условии, что все стороны выступают за равноправное сотрудничество и честно выполняют все договоренности.

«Не должно быть никаких иллюзий. И не надо ссылаться на опыт холодной войны — с тех пор мы прошли через многие другие этапы», — добавила Захарова и отметила, что Россия не допустит повторения прежних ошибок.

Рассуждения США о намерении РФ «напасть» на Восточную Европу, а также Швецию и Финляндию — смехотворны, заявляла ранее Захарова. США пытаются сдерживать Россию и Китай. Американские власти уверены, что уже почти «покончили» с РФ и теперь могут заняться КНР, но это огромное заблуждение администрации Джо Байдена. Захарова также предложила Западу «заглушить» лживую пропаганду вокруг Косова.