Власть 20 декабря 2022, 17:13 «Взаимовыгодные интересы становятся более очевидными». Зачем Путин летал в Минск Политолог Прейгерман: Россия и Белоруссия нужны друг другу в нынешних условиях РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин 19 декабря впервые за три года посетил Минск, чтобы провести переговоры с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Лидеры обсудили рост товарооборота между странами, промышленную кооперацию и создание единого оборонного пространства. Опрошенные «360» эксперты уверены, что Москве и Минску есть что противопоставить Западу. Однако сотрудничать нужно не только в сферах экономики и обороны, но и на уровне культуры, народов, образования.

Переговоры Путина и Лукашенко

За несколько дней до начала переговоров Лукашенко говорил, главной темой встречи станет экономика. По его словам, в 2023 году Минск рассчитывает на равные с Москвой цены на газ.

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«Что касается экономики, то, как Александр Григорьевич и отметил, это наш приоритет. Поэтому мы должны сегодня подвести некоторые итоги и, если какие-то вопросы еще считаются нерешенными, найти эти решения. Мы, собственно говоря, и приехали, чтобы поискать и добиться искомого результата», — подчеркнул во время саммита Путин.

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Все экономические вопросы между государствами решаются исходя из того, что Белоруссия не только добрый сосед, но и союзник России, добавил глава государства. Путин также отметил рост товарооборота: в прошлом году он достиг 38,5 миллиарда долларов, а за 10 месяцев 2022-го вырос еще на 10%. Кроме того, развивается промышленная кооперация между двумя странами.

Путин и Лукашенко обсудили вопросы формирования единого оборонного пространства, обеспечения безопасности Союзного государства и сотрудничества в рамках Организации договора о коллективной безопасности. Президенты напомнили, что председательство в организации с 1 января перейдет к Белоруссии.

«Напомню, в рамках последовательной реализации общей военной доктрины России и Белоруссии ведется совместное военное планирование. Действует российско-белорусская региональная группировка войск. В настоящее время на территории Белоруссии проводятся мероприятия боевого слаживания соединений и воинских частей нашей страны», — сказал российский президент.

РИА «Новости»

Сотрудничество России и Белоруссии сегодня

Встреча Путина и Лукашенко очень важна, ведь угрозы извне подталкивают к плотному сотрудничеству. Об этом «360» рассказал экономист, политолог Александр Дудчак.

«Идет активизация многих процессов, которые в спокойное время могли тянуться дольше, сейчас же они требуют ускорения. Конечно, есть сближение — и в сфере обороны, и в сфере экономики. Будем надеяться, что только экономикой и обороной дело не обойдется. Чтобы не было истории, как с Украиной, нужно думать и о гуманитарной сфере», — пояснил он.

По словам политолога, необходимы общие учебники истории, взаимодействие с молодежными организациями. Ведь, помимо экономики и обороны, есть сферы, которые влияют на мышление людей, что в итоге сказывается на политике.

«Речь идет о том, чтобы выработать уже, наконец, общую символику союзных государств. В этом плане работа идет, она не прекращается, результаты есть. <…> Если союзные государства существуют, у них должна быть и общая оборона — тем более в связи с нынешними угрозами. Общая оборона должна быть у всех стран ОДКБ, просто там достаточно серьезное влияние там оказывают наши враги», — подчеркнул Дудчак.

Он заверил, что Москва и Минск могут противопоставить Западу твердость позиций, а строить союзное государство нужно без оглядки на других.

Взаимовыгодный интерес

Белорусский политолог и аналитик Евгений Прейгерман отметил, что у Минска скорее вызвало вопросы не то, почему визит Путина состоялся именно сейчас, а почему его так долго не было. Эксперт связал это с пандемией коронавируса и занятостью президента.

«Я не разделяю мнения о том, что визит был неожиданным. <…> Судя по тому, что до встречи и по ее итогам говорили белорусские представители, для Минска она была крайне важна. <…> Минск подошел этой встрече как к решению стратегических вопросов. Притом что ранее, как сказал Александр Лукашенко, в основном занимались тактическими, то есть реагировали на текущие события», — объяснил Прейгерман в беседе с «360».

РИА «Новости»

Он напомнил, что за последние два с небольшим годом экономика Белоруссии значительно пострадала от санкций. И сейчас у Минска не единственным, но все же основным союзником остается Москва, как и наоборот. Особенно с учетом спецоперации на Украине и реакции Запада.

«В том числе критические производства <…> зависели от поставок из западных или других стран. <…> Сейчас эти поставки невозможны. Белоруссия же, может быть, не всегда с одинаковым качеством этого продукта, но может многое замещать. <…> Взаимовыгодные интересы становятся более очевидными», — заключил политолог.