Эксклюзив 03 апреля 2023, 14:57 «Связано с попыткой запугать». В убийстве военкора Татарского обвинили спецслужбы США и Украины Экс-сенатор Клинцевич заявил, что против России работают все спецслужбы стран НАТО «ВКонтакте»

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За взрывом кафе в Санкт-Петербурге, унесшим жизнь военкора Владлена Татарского, стоят США и Украина, заявил «360» бывший сенатор, лидер Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич. По его словам, российские силовики работают очень профессионально, но предотвратить подобные преступления непросто.

Неудобная правда

Убийство Владлена Татарского Клинцевич сравнил с гибелью журналистки Дарьи Дугиной. По словам экс-сенатора, подготовка подобных преступлений требует определенных навыков и наличия технических возможностей. Военкор был невыгоден и неприятен украинским властям, потому что правдиво освещал события в зоне боевых действий.

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«Все это связано с попыткой запугать, других вариантов нет <…> против нас работают все спецслужбы НАТО. Исполнители у них наняты — спецслужбы Украины, СБУ, их Главное управление разведки вооруженных сил. <…> По большому счету, наши спецслужбы работают очень профессионально, от таких вещей спастись очень сложно», — подчеркнул Клинцевич.

Знакомый подчерк

Лидер Российского союза ветеранов Афганистана напомнил, что в происходящем прослеживается почерк американских спецслужб — подобное уже происходило в 1990-х, когда «готовились безбожные теракты, практически каждую неделю что-то взрывалось».

«Уже много предотвращено, но полностью локализовать эту проблему, я считаю, невозможно. Нет способов против таких вещей», — отметил Клинцевич.

По его словам, власти понимают, что многие российские журналисты уже получали угрозы в свой адрес.

«Террористические государства применяют свои излюбленные приемы. Среди террористических государств два являются стопроцентно террористическими — Украина и Соединенные Штаты Америки. Думаю, что в этом процессе они оба участвовали, оба готовили это (военкора Владлена Татарского — прим. ред.) убийство», — предположил собеседник «360».

Взрыв кафе на Университетской набережной в Петербурге, где выступал военный корреспондент, произошел вечером 2 апреля. В результате сам Татарский погиб, еще около 30 человек получили ранения, их отправили в больницы.