Власть 21 февраля 2023, 22:07 Стрелки часов Судного дня сдвинут по вине США. Почему Россия приостановила участие в ДСНВ Полковник в отставке Литовкин: испытания ядерного оружия в США вызовут ответ всего мира РИА «Новости»

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Во время послания Федеральному собранию президент Владимир Путин заявил, что Россия приостанавливает участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ или СНВ-3) с США. Принять такое решение российского лидера вынудили действия Америки, которая стремилась попасть на ядерные объекты России в попытках нанести ей стратегическое поражение. «360» разобрался, что регулировал ДСНВ и ждать ли теперь новой ядерной гонки межу странами.

Что такое ДСНВ

В 1991 году РСФСР (официальное название России в то время — прим. ред.) и США договорились постепенно сокращать количество ядерного оружия и его носителей. Тогда Михаил Горбачев и Джордж Буш — старший подписали Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-1). Он вступил в силу в декабре 1994 года и действовал 15 лет.

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По СНВ-1 США и РСФСР должны были сократить свои ядерные арсеналы в течение семи лет: у каждой из сторон могло быть не более шести тысяч единиц. Также договор запрещал производство, испытание и развертывание орбитальных ракет, баллистических ракет воздушного запуска, а также донных пусковых установок баллистических и крылатых ракет.

Джордж Буш — старший и Михаил Горбачев подписывают договор СНВ-1 / Публичное достояние

В январе 1993 года Россия и США СНВ-2, документ подписали Борис Ельцин и Джордж Буш. Он запретил странам использовать также баллистические ракеты с разделяющимися головными частями. Однако в силу он так и не вступил, в результате в мае 2022 года вместо него приняли Договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов. Он ограничивал количество ядерных боеголовок на боевом дежурстве каждой страны в пределах 1700-2200.

Джордж Буш и Борис Ельцин подписывают договор об СНВ-2 / Публичное достояние

Он действовал до тех пор, пока Россия и США не приняли Договор о дальнейших мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений ( СНВ-3 или ДСНВ). Его подписали 8 апреля 2010 года президент России Дмитрий Медведев и президент США Барак Обама.

Барак Обама и Дмитрий Медведев после подписания договора СНВ-3 / Пресс-служба Кремля

СНВ-3 (ДСНВ) вступил в силу в феврале 2011 года на 10 лет. В нем сказано, что стороны стремятся сокращать и ограничивать ядерные вооружения. Через семь лет после вступления в договор у стран не должно быть больше определенного количества такого оружия:

развернутых межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков - 700 единиц;

боезарядов на них - 1550 единиц;

развернутых и неразвернутых пусковых установок для них - 800 единиц.

При этом каждая страна могла самостоятельно определять состав и структуру своих стратегических наступательных вооружений — главное, не нарушать установленных ДСНВ суммарных пределов.

В январе 2021 года президент России Владимир Путин подписал закон о его продлении на пять лет.

Почему Россия приостановила участие в ДСНВ

О приостановке участия России в ДСНВ 21 февраля объявил президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию.

В рамках ДСНВ Россия и США каждые полгода сообщали друг другу количество боеголовок и ракет. Каждая страна могла приехать в другую и посмотреть, соответствует ли переданная информация реальности.

Полковник в отставке Виктор Литовкин рассказал «360», что Россия пригласила инспекторов из Америки, когда ставила на боевое дежурство ракетный комплекс «Авангард».

Теперь мы будем ставить на боевое дежурство ракету «Сармат», <…>, но мы их не пригласим, не покажем. Потому что США создали невыносимые условия для нашей инспекционной работы. Виктор Литовкин полковник в отставке

Например, ввели санкции против российской авиации, и теперь инспекционная группа страны не может добраться до США. Но при этом Штаты требуют, чтобы Россия пускала их на наши объекты.

Запуск межконтинентальной баллистической ракеты стационарного базирования «Сармат» с космодрома Плесецк

«Кто мы, подчиненные у них? При этом они обнаглели до такой степени, что поручили генсеку НАТО потребовать от нас выполнение этого договора. Кто он такой, чтобы это от нас требовать?» — подчеркнул Литовкин.

Он отметил, что ДСНВ относится к двум странам, США и России, НАТО не имеет никакого отношения

Но если ты от НАТО выступаешь на этом поприще, то давайте мы включим в СНВ-3 стратегические ракетные потенциалы Великобритании и Франции, которые входят в НАТО, и вместе три страны — США, Британия и Франция — должны будут подгонять свои потенциалы под требования договора. А пока вы не выполните эти требования, мы приостанавливаем в нем свое участие. Виктор Литовкин полковник в отставке

Он подчеркнул, что США теперь не будет никаких преференций. Единственное, что Россия продолжит делать — предупреждать их об испытательных пусках наших ракет.

«Чтобы никто не подумал, что ракета летит не на полигон, а в сторону США», — пояснил собеседник «360».

Решение давно назрело

Решение Владимира Путина по ДНСВ давно назревало, рассказал «360» политолог Никита Донцов.

«Всем было понятно, что есть целый ряд международных договоров, которые потеряли актуальность. Потому что, фактически, по этим договорам мы передаем чувствительную информацию нашим противникам — мы уже в целом не имеем каких-то иллюзий на их счет», — отметил он.

Это серьезное событие, потому что, с одной стороны ДСНВ был одним из столпов совместной безопасности России и США и мировой безопасности в целом, отметил Донцов.

«С другой стороны, я думаю, что сейчас просто происходит формальное признание того статуса наших отношений с США, которые уже за последнее время — за последние месяцы, последние несколько лет — сформировались. У нас сейчас отношения между нашими странами, нашими военно-политическими блоками — ОДКБ, НАТО — они находятся на одном из самых низких уровней за последние несколько десятилетий», — подчеркнул собеседник «360».

США спровоцируют ядерные испытания во всем мире

Литовкин отметил, что ДСНВ и проведение ядерных испытаний не имеют друг к другу никакого отношения. Существует Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере. В нем сейчас участвуют более 130 государств, но некоторые страны его не ратифицировали.

Он отметил, что Америка сейчас готовится проводить ядерные испытания, создавая новые ядерные боеприпасы. Путин предупредил: если США начнут проводить ядерные испытания, то Россия тоже.

А потом им мало не покажется, потому что потом ядерные испытания начнут проводить и другие страны ядерного клуба. И тогда претензий к Северной Корее, которая это делала, тоже не будет. Какие могут быть претензии, если США нарушают договор? Виктор Литовкин полковник в отставке

США отстали от России и Китая в свете разработки средств ядерного нападения, отметил полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук.

«Им необходимо произвести это испытание, и они уже ушли. Они ушли из договора последнего дальних ракет, они ушли по ограничениям, они ушли по программе контроля за этим вооружением. Они практически вышли из всего, за исключением СНВ. СНВ это был еще такое „более-менее“. Он давал возможность американцам производить контроль за нашими ядерными силами. Сейчас они этот контроль производить не смогут», — подчеркнул он.

Стрелки часов Судного дня сдвинут по вине США и НАТО

В США у ученых есть такая традиция — передвигать стрелки часов Судного дня, отметил Никита Донцов.

Сейчас время до возможной катастрофы сократилось. Но президент [России Владимир Путин], конечно, был вынужден на такое решение — не надо возлагать на него всю ответственность за эту ситуацию. Очевидно, что именно Запад раскрутил эту ситуацию и довел ее до такого состояния. Никита Донцов политолог

Он отметил, что надеется на достаточно количество благоразумия у США, чтобы они отказались от попыток как-то дополнительно педалировать эту историю и переходить к реальным испытаниям. Потому что очевидно, что сейчас накал страстей и так достаточно высок.