Эксклюзив 26 июля 2023, 17:52 Солидарность Варшавы с Киевом дала трещину: зерно Украины под угрозой Политэмигрант Авва: зерновая сделка — способ ввоза оружия, Россия должна прекратить это Freepik

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Между Польшей и Украиной встал финансовый вопрос из-за неконтролируемого ввоза украинского зерна в страны ЕС. Поляки не хотят пускать чужую продукцию на внутренний рынок, потому решились на ультиматум и пригрозили закрыть свои границы, если власти Евросоюза не введут временные ограничения и не выделят деньги, чтобы этот товар не оставался в Польше. Владимир Зеленский с этим категорически не согласен. Латвийский политэмигрант Вадим Авва рассказал «360», чем это обернется для украинского зерна.

Далее — прямая речь.

Причины запрета на транспортировку со стороны стран ЕС

Запрет на транспортировку украинского зерна — не одинокая позиция Варшавы. Об этом заявили и эту меру ввели — помимо Польши — Венгрия, Румыния, Болгария, Словакия.

Это обусловлено внутриполитической повесткой, потому что украинское зерно является просто демпингом. Оно приносит убытки фермерам этих стран, которые являются избирателями. Украинские крестьяне не голосуют за польские власти.

Именно поэтому, когда украинское зерно начинает разорять определенный сектор в сельском хозяйстве этих стран, это становится недопустимой политической проблемой. Подчеркну, это не украинское зерно, речь идет о американских выгодах.

Основные экспортеры украинского зерна — американские компании, поэтому они смогут продавить любое сопротивление. Хотя им по большому счету наплевать, чей рынок убивать — польский или какой-то еще.

Это не глобальная, а узкая внутриевропейская проблема. Так как Польша — основной хаб для поставки вооружения и инструмент для проведения американской политики в Европе — прежде всего [конфликта] с Россией, американцы продиктуют степень свободы для польской элиты.

Разумеется, дешевый и качественный продукт, коим украинское зерно является, найдет лазейку и будет реализован по той или иной цене — весь вопрос в марже.

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Сможет ли Зеленский остановить ситуацию?

Зерновая сделка — часть транзита и прикрытие поставок оружия и взрывчатых веществ через порты на Черном море.

Что касается заявлений [президента Украины Владимира] Зеленского (продолжить поставлять зерно — прим. ред.), его позиция не защищает украинские интересы, а подкрепляет интересы больших американских экспортеров. Это пиар и политическая покрышка настоящих выгодополучателей. Настоящими выгодополучателями в конфликте на Украине являются США, а не Киев. Зеленский — марионетка, которая обязана врать и говорить глупости.

Цель, которую должна достичь Россия в зерновой сделке

Абсолютно ясно, что если целью России в конфликте является достижение победы, то необходима полная блокировка экономической деятельности колониальной структуры украинского правительства. Тогда содержание Украины станет дороже для американцев и европейцев.

Украина должна быть полностью экономически заблокирована в акватории Черного моря и на Дунае. Что сегодня мы и делаем. Единственным хабом будет польский Жешев.

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Я думаю, что Россия должна поставить ультиматум о недопущении военного транзита, чтобы прекратить затягивание специальной военной операции. Особенно после официального объявления о поставке кассетных боеприпасов. Хотя они были и применялись до того, как о них сообщил [президент США Джо] Байден. Если это и дальше будет продолжаться, то Жешев должен просто перестать существовать.

Мы не должны покупать русскими жизнями победу в этих военных действиях против нас. Без финансирования украинского правительства и без поддержки ситуация на Украине закончится через два дня. В пользу России, разумеется. Вот это и надо сделать.