Эксклюзив 28 декабря 2023, 13:40 Сначала — дела, а потом упаковка. Как губернатор Подмосковья наладил работу в правительстве Духин: в правительстве Подмосковья работают чиновники в хорошем смысле Телеканал «360»

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В правительстве Московской области работают не совсем чиновники, и это заслуга губернатора Андрея Воробьева. Об этом в интервью «360» рассказал заместитель председателя правительства региона Вячеслав Духин.

«Мне кажется, что те, кто работают в правительстве Московской области, они не очень чиновники — или чиновники в хорошем смысле. <…> Потому что чиновник бывает в плохом смысле и бывает в хорошем. Здесь такая корпоративная культура и этика. <…> Губернатор всех настраивает на некую чуткость и открытость. Кто-то этим проникается больше, кто-то меньше», — объяснил собеседник.

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Сам он почти 20 лет проработал на телевидении и в одном из интервью говорил, что журналист всегда должен быть на шаг впереди. Однако чиновник — это «про другое», подчеркнул Духин. Сам губернатор понимает, что в его команде должны быть люди, которые готовы помогать развивать лучшие качества и устремления. Так или иначе в этом направлении движутся все, добавил он.

«Кто-то более активно, кто-то менее, но все понимают важность открытости и коммуникации. Для Московской области это стандарт. Я сам до того, как оказался здесь на работе, немножко с иронией относился к чиновникам, но вы можете обратить внимание даже на небольшие детали: на отсутствие галстуков на совещании. Это ведь касается всей команды в целом. Я думаю, что это хорошая история», — отметил Духин.

Никто не ругает тех, кто приходит на работу, например в джинсах, добавил зампред областного правительства. Одежда посылает сигналы, но гораздо важнее — результат работы.

«Важно, чтобы этот сигнал был, ну, что ли, уместным. Но, конечно, дела в первую очередь, а потом уже упаковка», — подчеркнул политик.

Полное интервью с Вячеславом Духиным можно посмотреть на всех площадках «360».