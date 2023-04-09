Эксклюзив 09 апреля 2023, 19:24 Шутки кончились. Россия возвратит потерянные оборонные возможности времен СССР «Голос Мордора»: решение вернуть ТЯО на территорию Белоруссии можно считать символическим РИА «Новости»

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Западные политики не перестают возмущаться заявлением президента Владимира Путина о размещении тактического ядерного оружия в Белоруссии. По мнению автора Telegram-канала «Голос Мордора», сейчас Россия пытается исправить ошибки, совершенные во времена распада СССР. Специально для Telegram-канала «360» он рассказал, что для России означает решение вернуть тактическое ядерное оружие на территорию соседнего государства.

Далее — прямая речь.

Распад СССР и социалистического блока сопровождался множеством военно-политических ошибок. Хотя термин «ошибка» для многого из того, что было сделано — это как-то слишком мягко, и тут больше подходит определение «предательство». Собственно, возможно именно так оно и было.

Настоять на роспуске НАТО

СССР полностью разоружился перед Западом, можно даже сказать — сдался. Новая Россия, которая возникла в результате распада большой советской империи, оказалась беззубой, при том, что Запад сохранил все зубы. И не просто сохранил, но и начал их точить.

Вопрос о нерасширении НАТО на восток обговорили поверхностно, западникам поверили на слово. Хотя, по-хорошему, вместе с роспуском блока Варшавского договора надо было настаивать на параллельном роспуске НАТО, а не просто его нераспространении на восток. В Европе должны были прекратить существование оба военных блока, это было бы абсолютно логично и справедливо.

РИА «Новости»

Закрепить договором

Договор по ракетам средней и малой дальности оказался совершенно ущербным для российской стороны и абсолютно выгодным для стороны американской. Сокращению подлежали только наземные пусковые установки и ракеты. И СССР, а затем и Россия полностью лишились грозных систем «Ока» и «Пионер», а американцы отказались от «Першингов» в Европе, что не очень сильно ударило по их боевым возможностям, так как основная ударная ракетная мощь США не сухопутная, а морская и воздушная.

И наконец — тактическое ядерное оружие. По тому же договору о ракетах Россия лишилась огромного количества средств доставки. Но самое главное — американцы не убрали свое тактическое ядерное оружие из Европы. А этого необходимо было не просто добиваться, но и закрепить договором невозможность возвращения ТЯО на европейский континент.

РИА «Новости»

Возвращение оборонных возможностей СССР

Сейчас западники возмущаются решением Путина и Лукашенко вернуть российское ядерное оружие на территорию Белоруссии. Но сам этот шаг — возвращение лишь малой части потерянных оборонных возможностей, существовавших в годы СССР. Я бы даже назвал этот шаг символическим, так как с военной точки зрения он дает очень немного. Удары ТЯО можно наносить и с самолетов, вовсе не заходя в воздушное пространство противника.

Но сам факт того, что ядерный потенциал России оказался ближе к территории вероятного противника говорит о том, что шутки кончились.