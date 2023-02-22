Эксклюзив 22 февраля 2023, 12:54 Шахматы Путина. Послесловие к посланию президента Писатель Беседин: чтобы спастись, мы должны быть народом Владимир Путин / сайт Кремля

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Президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию отметил, что он выступает в период «необратимых перемен во всем мире, важнейших исторических событий, которые определяют будущее народа». О том, какие выводы мы должны сделать из речи российского лидера, писатель Платон Беседин рассказал в колонке для «360».

Далее — прямая речь.

Когда-то футболист Андрей Аршавин выдал легендарное: «Ваши ожидания — ваши проблемы». Мне вспомнились эти слова по ходу послания российского президента, сделанного 21 февраля в Гостином Дворе. Суть в том, что перед ним, перед этим посланием, была озвучена масса версий и догадок о максимальной резкости обращения президента. Мол, ждите такое, что закачаетесь!

На самом деле «закачаетесь» в нынешней ситуации было бы по меньшей мере странно. Резкость, обострения, нервы в таком случае только усугубляют ситуацию. Потому что внезапность надо было использовать в первую неделю — максимум, в первые две — спецоперации на Украине.

Владимир Путин / сайт Кремля

Сейчас же идет конфликт на истощение, вдолгую — и победит тот, кто лучше подготовит и тыл, и базу для ведения боевых действий в целом. Именно об этом в первую очередь говорил Владимир Путин.

Самым же резким из сказанного было то, что Россия приостанавливает участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях и готова к возобновлению ядерных испытаний, если США пойдут на аналогичные испытания.

Но по факту новость ли это? Тут есть прямой посыл не российским гражданам даже, а прежде всего Западу: терпеть прямого участия в конфликте НАТО (не только оружием и прочим) Москва не будет. За этим заявлением скрыто, на самом деле, гораздо больше, чем кажется на первый взгляд.

Кому-то не понравилось, что президент столь обстоятельно говорил — с выкладками и цифрами — о нынешнем социальном и экономическом положении дел. Ну так мы, по правде, к этому привыкли: Путин всегда оперирует фактами. И тут, пожалуй, есть весьма важное замечание, которое почему-то многие не учли: а ведь нет ли пусть и небольшой, но победы, что по факту, вступив в масштабный конфликт с коллективным Западом, мы удерживаем равновесие, движемся вперед? Отчего-то многие в России это воспринимают как должное — странно.

И вот мы подошли к главному; почему-то об этом никто не сказал. Долго, слишком долго у нас в стране считалось, что появится Владимир Путин и поправит все неработающее, неисправное.

Одних накажет, других наградит, расставит акценты, даст рецепты. Нам же — от депутата до сантехника — останется лишь слушать да внимать, после чего все как-нибудь само устроится.

РИА «Новости»

Так вот, в этом послании — и, опять же, это почему-то проигнорировали эксперты и комментаторы — президент напрямую заявил: мы находимся в важнейшей точке истории, обязаны ответить на самые страшные вызовы и делать это мы должны сообща.

Поэтому и звучали там столь важные вещи, как будущая роль офицеров и сержантов, прошедших через СВО, как фактор людей Донбасса — много подобных маркеров было в послании. И их нужно заметить, отметить и воспринять. Ведь чтобы спастись, мы должны быть народом, и каждый бьется на своем участке фронта.

В этом нет никакого пафоса. Трагедия в том, что многие воспринимают подобное как пафос — и вот с этим, определенно, необходимо что-то делать. Собственно, в послании президента было озвучено, что конкретно.