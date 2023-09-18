Власть 18 сентября 2023, 10:48 Сенатор допустил выход России из-под юрисдикции Международного суда ООН Вице-спикер СФ Косачев: РФ может выйти из-под юрисдикции Международного суда ООН Unsplash

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Россия может рассмотреть вопрос о выходе из-под юрисдикции Международного суда ООН. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в своем Telegram-канале. По его мнению, Россия может принять такое решение по итогам рассмотрения в суде иска Украины против РФ, якобы нарушившей Конвенцию о предупреждении преступления геноцида и наказании за него.

Косачев напомнил, что слушания по иску в Международном суде ООН начались сегодня. К процессу допустили сразу 32 западные страны, поддерживающие киевский режим. Вице-спикер Совфеда не сомневается в том, что решение будет «максимально политизированным», хотя в действиях России нет признаков геноцида.

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По мнению Константина Косачева, дело было даже не в якобы допущенном нарушении: украинским властям просто нужно было найти конвенцию, в которой одновременно участвовали бы и Россия, и Украина, и по которой Международный Суд ООН имел бы право выносить решения.

Если Международный Суд ООН, некогда являвшийся авторитетным органом правосудия, «пойдет на поводу у Киева и коллективного Запада», то «навсегда утратит доверие России» и других государств, констатировал Косачев.

«Если по итогам рассмотрения дела вместо юридического решения будет обнародована откровенная чернуха, России придется рассмотреть сценарий с выходом из-под юрисдикции Международного Суда ООН», — указал он.

По словам сенатора, это будет непростой юридической задачей, поскольку Международный суд — один из основных органов ООН, а его статут — неотъемлемая часть устава всемирной организации.

Константин Косачев отметил, что происходит «постепенный развал» всех органов ООН, и выразил искреннее сожаление по этому поводу.