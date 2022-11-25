Эксклюзив 25 ноября 2022, 21:58 Сделать систему — полдела. Для эффективного воинского учета нужно изучать личный состав Военный эксперт Орлов: для эффективного воинского учета нужны специалисты РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин поручил создать новый государственный информационный ресурс. Его будут использовать для актуализации данных воинского учета. Портал откроют в апреле 2024 года. Как пояснил «360» эксперт Центра военно-политической журналистики Владимир Орлов, для эффективной работы нужна не только база данных, но и специалисты, которые займутся изучением личного состава.

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Далее — его прямая речь.

Проблемы воинского учета

В свое время я проходил службу в кадрированной части. Раньше, до первой «Сердюковской реформы», весь воинский учет велся так: специально прикрепленные офицеры занимались изучением личного состава и приписанной к военкомату техники. После реформы весь этот функционал передали военкоматам. Как правило, кроме военкома, там никого из военных не было, а те женщины, которые там работали, по сути, не могли заниматься этой работой.

Поэтому у нас де-факто в 2010 году всякую работу по мобилизационному учету прекратили. И отсюда все эти проблемы с частичной мобилизацией: непонятно, где какой личный состав приписан, какой он квалификации, что там происходит вообще. Неясно, где он находится на учете, какие у него изменения в жизни.

Раньше этим занимались вручную: офицеры из кадрированных частей отслеживали своих приписников и так далее. Если это приведут в некую автоматизацию, электронный учет, то это, наверное, плюс.

Нужны специалисты

Вопрос в том, кто будет вести эту работу. Одно дело, когда у вас есть специальные люди — <…> заносят данные, сверяют их. Сосем другое дело, если это опять занесут в какую-то базу данных, в которую просто будут заполнять фамилии людей. А потом все равно никто не узнает, что с этими людьми.

Любой мобилизационный учет подразумевает изучение личного состава. Там даже так и записано: изучение мобилизационного ресурса. И кто будет этим заниматься, кто будет изучать мобилизационный ресурс, записанный в автоматизированную, электронную систему учета? Вот в чем вопрос.

Сделать компьютерную систему — это полдела. Даже четверть дела. А остальные 75% этой работы — кто-то должен прийти, встретиться с человеком, поговорить и узнать, где он работает, чем занимается, как у него жизнь проходит, какая у него квалификация, чем он болеет. А если всего этого не будет, а введут просто какую-то базу данных — поверьте, результат будет примерно такой же, какой был во время частичной мобилизации. С базой данных или без — неважно.