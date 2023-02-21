21 февраля 2023, 20:41
«Говорить с Западом бесполезно». Политолог Елисеева — о причинах приостановки участия России в ДСНВ
Политолог Елисеева: послание Путина Федеральному собранию предназначалось и Западу, и РФ
В полдень 21 февраля президент России выступил с посланием к Федеральному собранию. Среди затронутых им тем — связанные со спецоперацией вопросы, а также анонс приостановки участия россии в ДСНВ. Политолог Наталия Елисеева в беседе с журналистом «360» Екатериной Малашенко прокомментировала основные тезисы речи главы государства.
Они отметили, что Путин уделил немалое внимание и действиям Запада.
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«Речь президента России в этом году была направлена не только на аудиторию внутри страны, но и на внешние источники. Одна часть заявления действительно была обращена к российским гражданам, а другая — к западному миру», — сказала Елисеева.
Также она напомнила, что заключительным тезисом в речи Путина стал анонс приостановки участия РФ в ДСНВ.
«Это действительно было неожиданно. Если посмотреть все прогнозы и анализы перед началом послания, то никто не думал о приостановке или выходе из каких-либо соглашений», — отметила Елисеева.
При этом она отметила, что такой шаг со стороны российских властей вполне логичен.
«Путин прекрасно понимает, что с Западом говорить бесполезно. Глава России просто юридически предупредил США и их приспешников о дальнейшем развитии событий. Это было нужно во избежание обвинений в будущем», — сказала политолог.
Она подчеркнула, что заключительный блок выступления Путина был правовым анонсом дальнейших действий России.
Послание Путина Федеральному собранию 2023
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