Власть 30 мая 2023, 14:28 Роспотребнадзор напомнил о старте летней оздоровительной кампании 1 июня Роспотребнадзор: к приему детей на летний отдых готовы более 35 тысяч учреждений

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Более 35 тысяч оздоровительных учреждений подготовились к приему детей на летний отдых, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. Там добавили, что держат ситуацию на особом контроле. Сотрудники ведомства напомнили, что летняя оздоровительная кампания начнется уже 1 июня.

К отдыху готовы

Основным условием для начала работы таких учреждений назвали получение санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии от Роспотребнадзора. В конце мая документы получили более 32,5 тысячи учреждений отдыха, 2,1 тысячи загородных детских и около 500 палаточных лагерей, почти 3,5 тысячи лагерей труда и отдыха и более 80 детских санаториев.

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«Общее количество отдыхающих подростков и детей младшего школьного возраста в 2023 году составит около 4,5 миллиона человек. По итогам летней оздоровительной кампании в 2022 году было выдано около 1,5 тысячи предписаний, из которых выполнено 98%», — рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

Персонал прошел обучение

Исключить нарушения в период оздоровительной кампании позволит ряд предпринятых мер. В школах ввели лабораторный контроль качества и безопасности продуктов и готовых блюд, а также провели контрольно-надзорные мероприятия. Аттестацию в течение мая прошли 94% персонала лагерей.

Особое внимание уделили и вопросу перевозки детей к местам отдыха. В организованных группах запланировали доставку около 750 тысяч человек. На эти цели выделили более 14,5 тысячи пассажирских вагонов.

Всегда на связи

Сотрудники Роспотребнадзора 22 мая организовали Всероссийскую горячую линию по вопросам детского отдыха и качества детских товаров. Специалисты объяснят россиянам, как выбрать подходящий лагерь, на что обратить внимание и какие санитарно-эпидемиологические требования к организациям детского отдыха существуют. Родителям также подскажут, какие необходимо собрать документы.

Памятки для ознакомления с основными вопросами подготовки ребенка в лагерь опубликовали на сайте Роспотребнадзора. Управление ведомства по Московской области провело проверку в детском оздоровительном лагере «Дружба». Специалисты проверили помещения пищеблоков, медкабинеты, гигиеническую подготовку и уровень аттестации персонала.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что дети участников спецоперации могут отдохнуть в летних лагерях бесплатно. Для этого в регионе оборудовали 100 мест.